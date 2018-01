: RT @SigepRimini: Inaugurata #Sigep2018 a Rimini. Presenti l'Onorevole Dario Franceschini, Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e de… - riccione2015 : RT @SigepRimini: Inaugurata #Sigep2018 a Rimini. Presenti l'Onorevole Dario Franceschini, Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e de… - GrossetoNotizie : Bilancio, il Pd:"Il sindaco scarica la colpa sull'opposizione, ma è stato smascherato dal video" - CcsTurismo : RT @IgersEmRomagna: RT turismoER: RT SigepRimini: Inaugurata #Sigep2018 a Rimini. Presenti l'Onorevole Dario Franceschini, Ministro dei Ben… - tmnotizie : San Benedetto, il sindaco Piunti e il comandate Coccia tracciano il bilancio 2017 della Polizia Municipale - RominaMattoni : RT @SigepRimini: Inaugurata #Sigep2018 a Rimini. Presenti l'Onorevole Dario Franceschini, Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e de… -

Leggi la notizia su grossetonotizie

(Di sabato 20 gennaio 2018) 'Il consiglio comunale in questione, però, ètrasmesso in diretta streaming ed il video è disponibile sul portale del Comune continua la nota -. Guardandolo, i cittadini non potranno fare a ...