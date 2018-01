Biathlon | MERAVIGLIOSA DOROTHEA WIERER! Seconda nell’inseguimento di Anterselva Vince

: CHE MERAVIGLIA DOROTHEA WIERER! Seconda nell'inseguimento di Anterselva! - OA_Sport : CHE MERAVIGLIA DOROTHEA WIERER! Seconda nell'inseguimento di Anterselva! - redusalbert : RT @neveitalia: Una meravigliosa Italia è seconda alle spalle della Germania nella staffetta femminile di Ruhpolding @aquila1968 https://t.… - joe68rn : RT @ItaliaTeam_it: SEMPLICEMENTE PERFETTA. Una meravigliosa Dorothea #Wierer si aggiudica l'individuale di Ruhpolding con 20/20 al poligo… - andrecreative : RT @ItaliaTeam_it: SEMPLICEMENTE PERFETTA. Una meravigliosa Dorothea #Wierer si aggiudica l'individuale di Ruhpolding con 20/20 al poligo… - AlessioBerlese : RT @neveitaliasport: Una meravigliosa Italia è seconda alle spalle della Germania nella staffetta femminile di Ruhpolding @aquila1968 https… -

(Di sabato 20 gennaio 2018) Che meravigliaL’azzurra si è piazzatanell’inseguimento di, davanti al suo pubblico, al termine di una gara di altissimo livello, in cui si è confermata una delle assolute protagoniste del circuito della Coppa del Mondo di. Per la 27enne delle Fiamme Gialle si tratta del quarto podio stagionale (21° in carriera), il terzo consecutivo dopo la sosta natalizia: un viatico ideale per arrivare pronta all’appuntamento con le Olimpiadi Invernali di PyeongChang. Un secondo posto ottenuto non senza rammarico: anche oggi Wierer paga un errore di troppo, che le ha impedito di giocarsi la vittoria con la tedesca Laura Dahlmeier, prima al traguardo.oggi ha mostrato un ottimo passo anche su gli sci, oltre alla consueta rapidità e precisione al poligono. Dopo un errore al primo poligono, infatti, ha recuperato alla grande ...