Silvio Berlusconi - la decisione definitiva : Stefano Parisi fuori dalla coalizione di centrodestra : Dentro o fuori, dentro o fuori. Il tormentone è andato avanti per settimane, seppur in secondo piano rispetto alla 'prima linea' delle alleanze all'interno del centrodestra. Energie per l'Italia ...

Sale Berlusconi - scende Renzi : la classifica degli aspiranti premier : Sale Berlusconi, scendono Renzi e Salvini. Ma nella classifica degli aspiranti premier stilata dal sondaggista Nando Pagnoncelli per il Corriere della Sera il più amato dagli italiani resta stabilmente Paolo Gentiloni (indice di gradimento pari a 44, mentre sei mesi fa era a 43).L'attuale premier piace al 40% degli elettori, tallonato ora da Emma Bonino al 38% (41). La leader di +Europa convince soprattutto le donne, ceti medi e dirigenti ...

Berlusconi con la Brambilla : Animalisti candidati con FI : Ci saranno candidati del Movimento animalista di Michela Vittoria Brambilla tra le fila di Forza Italia. Lo ha annunciato Silvio Berlusconi, presentando il suo impegno per la tutela dei diritti degli animali. In particolare l'ex premier promette lo stop agli allevamenti di animali per farne pellicce, di togliere gli animali da compagnia dal redditometro e la creazione di una figura del garante per i diritti per gli animali. "E per ...

Berlusconi con la Brambilla : 'Candidati animalisti nelle liste di Forza Italia' : "Schieriamo i nostri candidati nelle liste di Forza Italia , l'unico partito che ha condiviso punti essenziali del nostro programma e, una volta al governo, li realizzerà". Lo ha detto l'ex ministro ...

Berlusconi attacca sentenza sua condanna : 'assurda e criminale' : Milano, 20 gen. (askanews) I giudici 'con una sentenza assurda e criminale, mi hanno reso incandidabile'. Lo ha affermato fra l'altro il leader Fi Silvio Berlusconi, parlando al convegno del Movimento ...

Berlusconi : M5s non partito democratico ma setta comico vecchio : Così il leader di FI, Silvio Berlusconi, nel suo intervento al convegno del Movimento Animalista di Michela Vittoria Brambilla."Sono dei mantenuti della politica, ricordano le vignette di Guareschi, ...

Berlusconi attacca sentenza sua condanna : "assurda e criminale" : Milano, 20 gen. (askanews) - I giudici "con una sentenza assurda e criminale, mi hanno reso incandidabile". Lo ha affermato fra l'altro il leader Fi Silvio Berlusconi, parlando al convegno del ...

Berlusconi : ancora qui per pericolo M5S : 12.27 "Con sentenza assurda e criminale mi hanno reso incandidabile.Io sono ancora qui come nel 1994. Allora incombeva il pericolo che un partito che aveva sposato l'ideologia più disumana della storia, il comunismo,andasse al potere. Ora c'è la possobilità di vedere al governo un M5S non democratico,una setta" Così Berlusconi al Movimento animalista dove ha promesso:"Faremo norme per portare i nostri animali su treni e aerei. Interverremo ...

Berlusconi : M5s non partito democratico ma setta comico vecchio : Milano, 20 gen. (askanews) La decisione di fare campagna elettorale per FI in vista delle prossime elezioni politiche, è legata al rischio di 'vedere al governo un partito che non è democratico, ma ...

Berlusconi incontra gli animalisti di Michela Vittoria Brambilla Diretta Live : Gli impegni su tutela degli animali e dell’ambiente in vista delle imminenti elezioni politiche e regionali

Elezioni - Salvini a Travaglio : “Berlusconi? Sarebbe ottimo ministro Esteri”. “Lo ricordiamo quando fece le corna” : “Berlusconi mi ha candidato come ministro degli Interni? Per me lui Sarebbe un ottimo ministro degli Esteri“. Sono le parole pronunciate a Otto e Mezzo (La7) dal leader della Lega, Matteo Salvini, che premette: “Se vince il centrodestra, come immagino, chi prende un voto in più tra me e Berlusconi farà il presidente del Consiglio, a patto che Berlusconi risolverà i suoi problemi come mi auguro”. E aggiunge: ...

Martina (PD) : Italiani conoscono le sparate di Berlusconi : Queste le dichiarazioni di Maurizio Martina, vicesegretario Pd e ministro delle Politiche agricole, intervenuto a margine di un convegno organizzato dal Pd al Palazzo del... L'articolo Martina (PD): Italiani conoscono le sparate di Berlusconi su Roma Daily News.

Centrodestra - patto a quattro : Berlusconi firma l'intesa con i centristi. Ma nel Lazio è stallo : 'Eravamo certi che il presidente Berlusconi avrebbe riconosciuto la dignità e l'importanza dell'Udc-Noi con l'Italia. Saremo il cuore liberale e Democratico cristiano della coalizione di centro destra'...

Accordo fatto con i centristi Berlusconi : Uniti si vince : Nel centrodestra giovedì sera sembrava vicina la rottura con i centristi di Raffaele Fitto e Lorenzo Cesa. Ma il pomeriggio dopo Silvio Berlusconi, «molto soddisfatto», annuncia in un video su Facebook, che c'è l'Accordo con il quarto petalo del Quadrifoglio. «Uniti si vince», è il suo motto, e lo slogan è «meno tasse».Doppiopetto blu con grandi revers, tocco casual della ...