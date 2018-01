Berlusconi | Candidati animalisti nelle liste di FI Noi diremo stop

Berlusconi con la Brambilla : Animalisti candidati con FI : Ci saranno candidati del Movimento animalista di Michela Vittoria Brambilla tra le fila di Forza Italia. Lo ha annunciato Silvio Berlusconi, presentando il suo impegno per la tutela dei diritti degli animali. In particolare l'ex premier promette lo stop agli allevamenti di animali per farne pellicce, di togliere gli animali da compagnia dal redditometro e la creazione di una figura del garante per i diritti per gli animali. "E per ...