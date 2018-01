: RT @Corriere: Berlusconi: con noi in lista candidati animalisti e stop allevamenti per le pellicce - gmslongo : RT @Corriere: Berlusconi: con noi in lista candidati animalisti e stop allevamenti per le pellicce - laurabartolo66 : RT @glfelicetti: #ElezioniPolitiche2018 Ecco il nostro Programma di cambiamento anche per gli animali - Corriere : Berlusconi: con noi in lista candidati animalisti e stop allevamenti per le pellicce - PoliticRetwitt : RT @berlusconi: Sosteniamo l'ingresso dei candidati del Movimento Animalista in Forza Italia. #ForzaItalia #versoilvoto - BernyZb : RT @TutteLeNotizie: Berlusconi: "Candidati animalisti nelle liste di FI"Noi diremo stop all'allevamento delle… -

Leggi la notizia su newsgo

(Di sabato 20 gennaio 2018): “Candidatidi FI”Noiall’allevamentopellicce” Da Milano Silvioha garantito lo “all’allevamento di animali per pelliccia,agli animali inscatolati nei circhi, via gli animali dal redditometro e istituzione di un garante per i diritti degli animali”. L'articolo: “Candidatidi FI”Noiall’allevamentopellicce” sembra essere il primo su NewsGo.