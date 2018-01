Berlusconi attacca sentenza sua condanna | assurda e criminale

Berlusconi attacca : 'Di Maio meteorina'. E lui replica : 'Ero un ottimo steward al San Paolo' : Ho scelto di candidarmi in politica anche per riscattare un'intera generazione'. Sull'esito del voto, Di Maio ha invece spiegato: 'Sarà il presidente Mattarella a decidere a chi dare l'incarico di ...

Elezioni - Berlusconi attacca M5S - 'setta guidata da un vecchio comico' : Per le regionali del Lazio, sancita la 'convergenza politica e programmatica' tra Leu e Zingaretti. 'C'è accordo per una svolta a sinistra', dice Grasso che però critica 'Buona scuola' e Jobs act' e ...

Berlusconi attacca M5S : 'Peggio di post comunisti '94' : "Sono ancora qui a combattere perché c'è bisogno di me - ha detto Silvio Berlusconi a Domenica Live su Canale 5 -. Oggi si è verificato un caso che ricorda quello del 1994 da vicino. Oggi c'è in ...

Berlusconi attacca i Cinque stelle dal salotto della d'Urso : "Non andare a votare è come suicidarsi" : Devo smentire della maniera più assoluta, Fininvest si è avvalsa di banche di sicuro livello e alla fine abbiamo venduto a un protagonista dell'economia cinese che ha mantenuto tutti gli impegni, ha ...

Berlusconi attacca i 5 Stelle : «Peggio dei post comunisti di quando sono sceso in campo» : L'ex premier in tv nella trasmissione di Barbara D'Urso Domenica Live: «Il M5S è difficile chiamarlo partito, è quasi una setta che prende ordini da un vecchio comico»

Il retroscena La svolta di Gentiloni - attacca la Raggi - il Movimento Cinque Stelle e i leghisti. Ma salva Berlusconi : Per un anno e un mese praticamente non si è fatto vedere. Parlava il giusto, di cose concrete, senza mai alzare il tono della voce. Paolo Gentiloni è stato prima che un buon premier-traghettatore (...

Berlusconi attacca Prodi : ci ha impoveriti con l'euro : «Sento che il traguardo è a un passo». Silvio Berlusconi saluta il nuovo anno con una intervista al Corriere dell'Umbria, ma anche con un tweet spiritoso in risposta alla vignetta di Giannelli che sul Corriere della Sera lo ritrae mentre si guarda in uno specchio in cui un 81 si trasforma in un 18. Un riferimento all'età percepita che il presidente di Forza Italia accoglie con ironia: «Non ho nulla da ...