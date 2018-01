Berlusconi animalista | stop pellicce e stretta sul circo

Berlusconi animalista per finta : mai una parola su lotta al randagismo e prezzi dei farmaci : In origine furono il milione di posti di lavoro e meno tasse per tutti. Poi il dimezzamento della pressione fiscale. La volta successiva, ancora i posti di lavoro, nel frattempo diventati quattro milioni. Non c'è campagna elettorale in cui Berlusconi non lanci mirabolanti promesse, di cui non esistono fondamenti e coperture. Ecco, quella del 2018 riguarda gli animali domestici: "I veterinari saranno gratis", garantisce. Anche in questo ...