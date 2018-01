Beni per 24 milioni di euro Il Comune vuole vendere

Scoperta maxi evasione fiscale nella Marsica - Sequestrati Beni per oltre un milione di euro : L'Aquila - I militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Sulmona hanno proceduto al sequestro di disponibilità finanziarie e di beni immobili, per circa 1.100.000 euro emesso dall’A.G di Avezzano nei confronti dell’amministratore pro-tempore di una società Marsicana operante nel settore della coltivazione e nel commercio all’ingrosso ed al dettaglio di prodotti agricoli, responsabile del reato di occultamento e ...

Mafia : sequestro Beni per 800mila euro a Brindisi - : I beni, un centro vendita pneumatici, un capannone industriale, un autocarro e un'autovettura di grossa cilindrata, erano intestati a un prestanome

Mafia - confiscati Beni per 25 mln a imprenditore del Trapanese : Mafia, confiscati beni per 25 mln a imprenditore del Trapanese Nei confronti dell'uomo è stata imposta la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per due anni

Mafia - confiscati Beni per 25 milioni a imprenditore del Trapanese : beni per oltre 25 milioni di euro sono stati confiscati nel Trapanese. La Direzione investigativa AntiMafia di Trapani ha notificato il decreto del Tribunale all'imprenditore di Campobello di Mazara, ...

