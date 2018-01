Baby Gang e violenza | tutti contro Gomorra

: RT @DoraEbasta: Anche io da piccola facevo parte di una baby gang. Suonavamo i citofoni e scappavamo. - emaikei : RT @DoraEbasta: Anche io da piccola facevo parte di una baby gang. Suonavamo i citofoni e scappavamo. - ProDocente : Emergenza baby gang, il piano presentato da Minniti - mimmogammella2 : RT @Linkiesta: Gomorra non c’entra nulla, le baby gang sono il sangue di una Napoli reietta e disprezzata - fulviogiuliani : RT @Linkiesta: Gomorra non c’entra nulla, le baby gang sono il sangue di una Napoli reietta e disprezzata - Frances21610912 : Milano: diverbio a bordo del bus tra ragazzacci ed autista fuori servizio, alla fermata ne nasce una lite, lo prend… -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di sabato 20 gennaio 2018) Non si placano le critiche negative alla serie televisiva nata da un'idea di Roberto Saviano, che oggi più che mai arrivano quotidianamente sia dal mondo dello spettacolo che da quello della magistratura. I recenti episodi dinelle periferie delle grandi città, tra cui quelle del Napoletano, vengono accompagnati puntualmente da paragoni conla serie, additando quest'ultima come modello negativo per i giovani. Tolleranza zero anche per i minori di 14 anni Il fenomeno delleè una piaga sociale da non sottovalutare: orde di ragazzini che giurano fedeltà al #branco e che vivono trae malaffare. Così l'ex presidente del Tribunale per i minorenni di Roma, Melita Cavallo,è stata intervistata da un noto giornale nazionale ed ha espresso la sua idea al riguardo: nessun attenuante legato all'età dei-criminali. Secondo il giudice, adesso in pensione, è ...