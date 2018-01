Auto si ribalta sulla superstrada | padre | madre e figlia in ospedale

Auto ribaltata sul GRA. Traffico rallentato : Roma – Questa la comunicazione di Astral Infomobilità in merito alla situazione della viabilità di questa mattina: Traffico intenso sulla rete stradale della Regione. Sul Raccordo... L'articolo Auto ribaltata sul GRA. Traffico rallentato su Roma Daily News.

A24 - gru si ribalta in direzione Roma : Autostrada chiusa per due ore : autostrada A24 chiusa per circa due ore nel tratto fra i caselli di Carsoli-Oricola e Vicovaro-Mandela, in direzione Roma, a causa del ribaltamento sulla carreggiata di una gru che stava lavorando in ...

Maltempo - forte vento nel Fabrianese : si ribalta un Autocarro : Maltempo e forte vento nel Fabrianese dove un autocarro si è ribaltato. I vigili del fuoco sono intervenuti nella Sp 16 al Km 19 lungo la strada che va da Fabriano a Sassoferrato, nei pressi dell’incrocio per Bastia, perché tale autocarro si è rovesciato su un fianco a causa del forte vento. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’automezzo e prestato assistenza durante le fasi di recupero. Non ci sono danni a persone. La ...

Incidenti : Auto finisce fuori strada e si ribalta - un ferito nel Ragusano : Palermo, 13 gen. (AdnKronos) - Un uomo di 48 anni, G.T., è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto in contrada Musebbi Calincantone, alla periferia di Modica, nel Ragusano. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'uomo, originario di Rosolini, dopo aver effettuato una curva nell'immette

Il più grande Autoribaltabile del mondo si può comprare in bitcoin - : Alla fine di dicembre, il presidente della Bielorussia Alexander Lukashenko, ha firmato un decreto "Per lo sviluppo dell'economia digitale". Il documento ha permesso l'utilizzo di tutte le cripto-...

Autobus ribaltato e feriti da estrarre - prove di soccorso per i Vigili del fuoco : La Spezia - In questi giorni i Vigili del fuoco della Spezia sono stati impegnati in un ciclo di addestramenti che hanno avuto come protagonista un Autobus. Grazie alla disponibilità dell'Atc, è stato ...

Contursi Terme - tir si ribalta sull'Autostrada A2 : deceduto il conducente : Contursi Terme. Tragico indicente sull'autostrada A2 all'altezza dello svincolo per Contursi Terme. Questa mattina intorno alle 6.30 un tir proveniente da Benevento che trasportava maiali si è ...

Vittoria - incidente alla Fontana della Pace : Auto si ribalta : Scontro tra due mezzi, una Fiat Panda e un furgone, stamattina nella rotatoria della Fontana della Pace a Vittoria. Tre i feriti.

Calabria - si ribalta Autobus : diversi feriti Video : All'alba di oggi 28 dicembre un grave incidente stradale [Video] si è verificato in #Calabria. Un autobus si è infatti ribaltato e ha causato il ferimento di diversi passeggeri. Calabria, grave incidente stradale: coinvolto un autobus Intorno alle ore 5:30 di questa mattina un grave incidente stradale si è verificato sull'Autostrada A2 in provincia di Reggio Calabria, precisamente nei pressi dello svincolo di Villa San Giovanni. A rimanere ...

Urbino. Autobus Baltur si ribalta a Villa San Giovanni : 15 feriti : Incidente all’alba alle porte di Reggio Calabria. Un Autobus in viaggio verso Catania si è ribaltato allo svincolo autostradale di Villa San Giovanni. Il pullman Baltur trasportava 45 persone ed era partito da Urbino. Nell’impatto sono rimaste ferite 15 persone. Due donne versano in…Continua a leggere →

Pullman si ribalta in Autostrada : ci sono decine di feriti : Un Pullman con 45 passeggeri a bordo si è ribaltato allo svincolo autostradale di Villa San Giovanni, in provincia di Reggio Calabria. Circa 15 i feriti più seri, ma tutti i passeggeri sono...

Pullman si ribalta in Autostrada a Villa S. Giovanni - 15 feriti : Roma, 28 dic. (askanews) Alle ore 06.00 circa di oggi, nei pressi dello svincolo dell'autostrada A2 di Villa San Giovanni (Rc), un Pullman della Baltur, partito da Urbino, con a bordo 45 persone e ...

Piove e l'Auto si ribalta sulla curva "maledetta" della SS 71 : Nuovo incidente nella mattinata di mercoledì 27 dicembre lungo la Strada della Stazione, all'altezza del chilometro 32+200, nello stesso punto dove continuano a verificarsi uscite di strada da parte ...

Pullman di turisti si ribalta in Autostrada - almeno 12 morti : "2 italiani a bordo - ma stanno bene" - l'autista è fuggito : «Due italiani a bordo del bus, stanno bene». Dramma in Messico. È di almeno 12 morti tra cui sette americani e due svedesi, il bilancio provvisorio di un incidente stradale che ha...