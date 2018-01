Autista bus accoltella 17enne | il video della lite

Milano - Autista di bus fuori servizio litiga con adolescenti e ne accoltella uno : Milano, autista di bus fuori servizio litiga con adolescenti e ne accoltella uno autista Atm denunciato per lesioni e sospeso. Il battibecco è nato sul mezzo quando un gruppo di giovani è salito a bordo e ha spintonato l’uomo Continua a leggere L'articolo Milano, autista di bus fuori servizio litiga con adolescenti e ne accoltella uno sembra essere il primo su NewsGo.

Milano - litiga con cinque adolescenti su un bus : Autista ferisce a coltellate un diciassettenne : Milano - Va definendosi meglio la ricostruzione dei carabinieri sulla lite avvenuta a bordo di un autobus della linea 80, a Milano, durante la quale un uomo di 56 anni ha accoltellato al fianco...

Milano - Autista di bus fuori servizio litiga con adolescenti e ne accoltella uno : Milano, autista di bus fuori servizio litiga con adolescenti e ne accoltella uno Milano, autista di bus fuori servizio litiga con adolescenti e ne accoltella uno Continua a leggere L'articolo Milano, autista di bus fuori servizio litiga con adolescenti e ne accoltella uno sembra essere il primo su NewsGo.

Lite con cinque adolescenti su un bus a Milano - Autista ferisce a coltellate un diciassettenne : La Lite scoppia per futili motivi: un gruppo di ragazzi ritarda la partenza dell’autobus bloccando le porte, per far arrivare tutti gli amici. Ma si sfiora la tragedia: un autista dell’Atm, di 56 anni, tira fuori un coltellino e colpisce al fianco un 17enne, che finisce in ospedale ma, per fortuna, non è in pericolo di vita....

Mantova - scuolabus fuori strada per malore dell’Autista 23 feriti - due gravi - Il video : Gli studenti stavano facendo ritorno a casa dopo le lezioni. A bordo dell’autobus c’erano 28 studenti. L’autobus ha sbandato a causa di un malore del conducente. Il conducente del bus e una ragazzina con l’elisoccorso all’ospedale di Brescia in codice rosso

Mantova - scuolabus fuori strada per malore dell’Autista 23 feriti - due in codice rosso : Gli studenti stavano facendo ritorno a casa dopo le lezioni. A bordo dell’autobus c’era una cinquantina di ragazzi. L’autobus ha sbandato a causa di un malore del conducente

Rom di 15 anni schiaffeggia Autista del bus : A Roma ennesima aggressione per un autista del trasporto pubblico. Un minore di 15 anni ha preso a schiaffi il condudente dell'autobus della linea Cotral Laurentina-Torvaianica dopo che quest'ultimo gli aveva intimato di sedersi in maniera composta e di assumere un comportamento civile.Il fatto risale al pomeriggio di ieri quando questo giovane si trovava seduto con i piedi appoggiati sul sedile davanti al suo e, con la sua reazione ...

Ancona - il video choc dell'Autista filmato mentre chatta guidando il bus : ROMA. guidando l'autobus senza mai staccare occhi e mano dal cellulare, un autista spericolato in servizio ad Ancona era così impegnato a scrivere chattando da non rendersi neppure conto del ...

Messico - incidente a un bus di turisti - 12 morti : "Due italiani a bordo - stanno bene" - l'Autista è fuggito : È finita in tragedia la vacanza di un gruppo di turisti - tra i quali ci sono anche due italiani, Chiara Masullo e Pietro Pannarale, usciti illesi dall'incidente - a bordo di un pullman...

Elefante attacca l’autobus in panne. L’Autista riprende dall’interno le testate del pachiderma - e il mezzo si sposta : Un Elefante ha “attaccato” un bus ed un camion nello Yunnan, provincia nell’estremo sud-ovest della Cina. Il video è stato girato dai residenti della zona e dalla polizia forestale. A bordo del bus, fermo in mezzo alla strada a causa di un guasto, c’era solo l’autista che ha filmato in prima persona l’aggressione del pachiderma. Prima del guasto stava portando otto esperti nella zona proprio per monitorare ...

Aosta : insulta e tenta di far scendere dall’autobus 17enne disabile - Autista condannato : Aosta: insulta e tenta di far scendere dall’autobus 17enne disabile, autista condannato L’uomo condannato dal tribunale a quattro mesi di reclusione per il reato di tentata violenza privata contro un 17enne disabile mentale che faceva ritorno da scuola.Continua a leggere L’uomo condannato dal tribunale a quattro mesi di reclusione per il reato di tentata violenza […] L'articolo Aosta: insulta e tenta di far scendere ...

Si dimentica della fermata ma pretende di scendere dal bus : Autista strattonata e presa a sputi : Il tema della sicurezza sugli autobus di linea torna di prepotente attualità dopo l'ennesima aggressione ai danni di una autista Tiemme . A distanza di una settimana dal vetro sfondato in zona San ...

'Non date fastidio ai passeggeri' - Autista del bus rimprovera 3 ragazzi : loro gli spaccano il naso : Ha invitato tre ragazzi, che stavano infastidendo un passeggero, a smetterla e a tranquillizzarsi ma è stato aggredito dal gruppetto che gli ha rotto il naso. È accaduto a Roma intorno alle tre di ...

Violenze sui bus - Autista con naso rotto : 13.28 Nuova aggressione a un conducente dell' Atac a Roma sulla linea 451CinecittàPonte di Nona. Notando che tre ragazzi stavano infastidendo un passeggero li ha invitati a stare tranquilli,ma questi hanno reagito picchiandolo con violenza e spaccandogli il naso. Giorni fa sulla linea 31 unl conducente è stato picchiato con mazze da baseball da tre giovani che hanno aperto la cabina. A Torino una studentessa 15enne,campionessa di ...