AUSTRALIAN OPEN 2018 Diretta | Federer e Djokovic ok | anche Fognini agli ottavi!

Tennis - AUSTRALIAN OPEN : storica Italia - due italiani agli ottavi di finale dopo oltre 40 anni : Kerber aveva iniziato la passata stagione da numero uno al mondo, ma in dodici mesi è crollata fino alla sedicesima piazza nelle graduatorie Wta. Vittoria soffertissima per la numero uno al mondo ...

AUSTRALIAN OPEN : Fognini non si ferma : ottavi! : Australian Open: Fognini non si ferma: ottavi! E’ grande Italia agli Australian Open. Dopo Andreas Seppi anche Fabio Fognini raggiunge gli ottavi di finale battendo in tre ore il francese Julien Benneteau in cinque set con il punteggio di 3-6, 6-2, 6-1, 4-6, 6-3. Il tennista ligure torna dunque a disputare gli ottavi a Melbourne […] L'articolo Australian Open: Fognini non si ferma: ottavi! sembra essere il primo su NewsGo.