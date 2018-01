: #BreakingNews Attività illegali, spesi 19 mld l'anno - CybFeed : #BreakingNews Attività illegali, spesi 19 mld l'anno - NotizieIN : Attività illegali, spesi 19 mld l'anno - AnsaBasilicata : Attività illegali, spesi 19 mld l'anno - Indagine della Cgia di Mestre sulle attività illegali - ABosurgi : RT @genova24it: La Liguria al secondo posto in Italia per numero di segnalazioni - timoteocarpita : Nessuno che "abolisce" sta roba dall'Italia. -

La spesa degli italiani inammonta a 19 miliardi di euro l', "più di un punto di Pil". Lo sostiene l'Ufficio studi della Cgia. In particolare, 14,3 mld sonoper gli stupefacenti, 4 mld per la prostituzione e 600 milioni per le sigarette di contrabbando. L'economia illegale non conosce crisi. Secondo l'ultimo dato disponibile(2015) il valore aggiunto dell'fuorilegge ha raggiunto i 17,1 mld,in aumento negli ultimi 4 anni di oltre il 4%.(Di sabato 20 gennaio 2018)