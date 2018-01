Atalanta | Gasperini | ' Napoli | giocherai su un campo difficile' Sul mercato

Atalanta - a tutto Gasperini : il calciomercato e l’ipotesi Nazionale a giugno : Il tecnico dell’ Atalanta , Giampiero Gasperini , ha parlato oggi ai microfoni del Corriere dello sport di diversi argomenti concernenti i bergamaschi, su tutti il calciomercato che tiene col fiato sospeso i tifosi. Ebbene, gli atalantini possono star tranquilli in chiave uscite, dato che i big resteranno alla corte del tecnico: “Non andrà via nessun giocatore chiave”, ha dichiarato Gasperini , chiudendo alle tante voci per i suoi pupilli. ...

Atalanta - Gasperini fa gola a due big : possibile divorzio in estate? : L’ Atalanta sta sorprendendo tutti nelle ultime due annate, grazie sopratutto all’esperienza ed alla sapienza di mister Gasperini . Il Gasp è uno dei tecnici più apprezzati del nostro campionato e con le sue idee innovative e spesso uniche è riuscito a portare risultati di livello nella piazza bergamasca. L’anno scorso la qualificazione all’Europa League, quest’anno il girone superato abilmente ai danni di club come ...

Atalanta - Gasperini non si pone limiti : la ‘Dea’ pensa in grande - che messaggio del tecnico : La vittoria con la Roma ha chiuso una super settimana per l’Atalanta che ha portato anche la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia dopo l’exploit del San Paolo con il Napoli. Il tecnico degli orobici, Gian Piero Gasperini, ai microfoni del sito ufficiale della ‘Dea’, ha fatto un punto della situazione anche in vista della ripresa del campionato: “È la vittoria più bella, forse perché è l’ultima. È una ...