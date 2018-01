ARROW - Recensione 6x10 Divided

ARROW - Recensione 6x09 "Irreconcilable Differences" : Buongiorno miei adorati, pronti a sclerare insieme su questo mid season finale?Che puntata. CHE PUNTATA! Ci sono troppe cose da dire e spero di non scrivere un papiro invece che una Recensione, ma - nel caso - capitemi, e scusatemi. L'episodio si apre con l'unica gioia di questi 42 minuti: il matrimonio (si può chiamare così? O dovrei dire "il ricevimento"? Boh) di Oliver e Felicity. Ragazzi, quei primi piani! Gli sguardi che si scambiano. ...

ARROWVERSE - Recensione completa di "Crisis oh Earth-X" : Il crossover dei nostri supereroi preferiti, uniti per salvare la terra in "Crisis on Earth-X".Questo crossover diviso in 4 parti, secondo me è il migliore che abbiamo visto sin ora. Tra l'altro ha una storia dalla trama coinvolgente, anche se ci sono delle pecche. Analizziamo subito la cronologia degli eventi:Attenzione: Se shippate i WestAllen, chiedo scusa per alcuni contenuti di questa Recensione.SUPERGIRLSu Terra-1 è un giorno speciale per ...

SUPERGIRL - ARROW - RECENSIONE "Crisis On Earth-X" Parte 1 : Lunedì sono andate in onda le prime due parti del crossover DC Comics/CW che tutti aspettavamo! Quest'anno sono finalmente stati coinvolti al meglio tutti e quattro gli show, per creare un vero e proprio film di 4 ore! SUPERGIRL ritorna, assieme ad Alex, su Terra-1. L’occasione è il matrimonio tra Barry e Iris, oramai alle porte. A Central City ci sono tutti, da Oliver Queen alle Leggende. È un momento di calma apparente, con i personaggi ...

ARROW - Recensione 6x08 "Crisi on Earth X (2)" : Buonasera a tutti bella gente! Siete sopravvissuti alla prima parte del mega crossover di quest'anno? Io sì... più o meno.Inutile dire che è l'evento che aspettavo con più ansia. Avevo un po' di paura visto quello dell'anno scorso, che personalmente non mi ha entusiasmato, ma quest'anno... Oh, Dio, quest'anno è una figata pazzesca e non vedo l'ora di vedere la conclusione domani.Che qualcuno mi aiuti. Da dove comincio? Innanzitutto vi specifico ...

ARROW - "Come una vera famiglia" Recensione "Thanksgiving" (6x07) : Recensione "Thanksgiving" (6x07).Oliver, Felicity e William, di fronte ai cittadini di Star City, come una vera famiglia. Un bel quadretto certamente, una felicità inaspettata e a lungo attesa. Infatti, quanto poteva durare? Quattro secondi e mezzo. La raccolta di cibo per la Festa del Ringraziamento per i più bisognosi, si trasforma in un casino. Oliver viene arrestato davanti a tutti dall'FBI, dalla stessa simpaticissima agente Watson, ...

ARROW - "Pizza - gelato e delusioni" Recensione "Promises Kept" (6x06) : Recensione "Promises Kept" (6x06). Tale padre, tale figlio? No, non direi proprio. La storia di Slade s'interrompe con la fuga di Joe, ma non sembra un epilogo.NON PERDERE: ARROW - "Quando torna un amore" Recensione "Deathstroke Returns" (6x05)Nonostante il ragazzo abbia tentato di ricondurre suo padre verso il lato oscuro, lui non ha ceduto. In realtà, come Oliver stesso ci ha insegnato, dall'oscurità non si esce mai del tutto: ciò ...

ARROW - "Quando torna un amore" Recensione "Deathstroke Returns" (6x05) : Recensione "Deathstroke Returns" (6x05). Riassunto dell'episodio: Slade ha gli amici infami...e il figlio pure. NON PERDERE: ARROW - "Riusciranno i nostri eroi a...mangiare il dolce?" Recensione "Reversal" (6x04)Puntata S-T-R-A-O-R-D-I-N-A-R-I-A! Era solo questione di tempo prima che Deathstroke tornasse per chiedere aiuto ad Oliver. Il tasto dolente del figlio perduto, Joe, era stato toccato e lasciato in sospeso, quindi lo stavamo ...

GOTHAM - "Uno Dei Pochi Buoni" Recensione dell'episodio 4x07 "A Day In The NARROWs" : “Questa non è Metropolis, Capitano, e non solo perchè i nostri ragazzi lavorano di note. Questa non è la città del domani, non è San Francisco, non è New York” così parla Renee Montoya di GOTHAM, nella serie a fumetti dedicata al GCPD.Una città oscura, che si divora e dove regna l’anarchia. Un sistema retto dai criminali con le loro lotte di potere, e in cui il GCPD, non riesce a essere un faro nel buio, ma si lascia sottomettere. GOTHAM - "Il ...

ARROW - "Riusciranno i nostri eroi a...mangiare il dolce?" Recensione "Reversal" (6x04) : Recensione "Reversal" (6x04).Non c'è niente da fare, ragazzi, quando la malasorte si accanisce e il destino è avverso, non ci è dato potere di combattere. Il quarto episodio di questa sesta stagione mi ha entusiasmata e interessata particolarmente. Sarà che quando volti del passato tornano ad affacciarsi, nel bene e nel male, è sempre un piacere. Ne abbiamo avuta di carne sul fuoco, quindi vediamo cosa possiamo ricavarne. LA SIRENA ...