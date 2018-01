Arrestato spacciatore di 17 anni | vendeva hashish ai giardini Madre Teresa

Kosovo - spacciatore con la droga dell'Isis Arrestato dalla polizia : È stato individuato ed arrestato intorno alle 20.45 del 12 dicembre, dalle Forze di polizia Kosovare (KP), il latitante kosovaro, M. T., accusato di spaccio e consumo di stupefacenti. Il ventitreenne di Pristina si era nascosto a Tirana ma stava rientrando in Kosovo su un bus quando, nella località di Morina nei pressi del confine tra Albania e Kosovo , è stato individuato, arrestato e preso in custodia da parte delle Forze di polizia ...

Padova : Arrestato da Polizia spacciatore con mezzo chilo di eroina (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Lo spacciatore è stato bloccato in via Ognissanti, inseguito da uno degli uomini in borghese a bordo o di una bicicletta recuperata, abbandonata sulla strada. Grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco, indirizzati nelle operazioni dagli agenti, è stato possibile recupera