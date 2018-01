Argentina | Sampaoli in Italia per Higuain e Icardi

Russia 2018 - Messi e Sampaoli progettano la spedizione dell’Argentina : Russia 2018, Messi e Sampaoli progettano la spedizione dell’Argentina Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Messi – Il capitano dell’Argentina Lionel Messi ha incontrato oggi nella città spagnola di Barcellona l’allenatore dell’Argentina Jorge Sampaoli per analizzare il futuro della nazionale per la Coppa del Mondo di Russia 2018. ...

Il ct dell'Argentina Sampaoli fermato ubriaco - reagisce e insulta i poliziotti : Natale fuoriprogramma per il ct dell'Argentina, Jorge Sampaoli. L'auto su cui viaggiava, guidata dal fratello, è stata fermato dalla polizia a Casilda, la sua città che dista 335 chilometri a nord-...

Argentina - Messi spende parole al miele per Higuain : che messaggio a Sampaoli! : Intervenuto ai microfoni di ‘TyC Sports’, Lionel Messi ha speso parole di elogio per Gonzalo Higuain: “Higuain? Sta soffrendo per la Nazionale, ma deve esserci. Per me è uno dei migliori nove del mondo, lo dimostra alla Juventus e non è la stessa cosa di giocare in Argentina”. Il numero 10 del Barcellona ha mandato un chiaro messaggio al ct dell’Albiceleste Sampaoli: “Le critiche lo fanno soffrire, ne abbiamo parlato moltissime ...

Argentina - Sampaoli ripesca Higuain : Gonzalo Higuain è tornato a segnare con continuità tra campionato e Champions League, al punto da procurarsi gli elogi del ct dell'Argentina Jorge Sampaoli. Il Pipita è stato nuovamente escluso dalla ...

Argentina - Sampaoli riapre le porte ad Higuain : "Lo teniamo d'occhio" : ...