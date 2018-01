Apple | un link manda in crash l’applicazione iMessage

: Scovato un link che manda in #crash sia #macOS che #iOS: come cautelarsi - AmePhenix : Scovato un link che manda in #crash sia #macOS che #iOS: come cautelarsi - FieniTina : Tocca il link per ottenere ricompense per te e per me in @Farmville2! #farmrewards - adina93453332 : Tocca il link per ottenere ricompense per te e per me in @Farmville2! #farmrewards - CapelloCristina : Tocca il link per ottenere ricompense per te e per me in @Farmville2! #farmrewards - Patty92518137 : Tocca il link per ottenere ricompense per te e per me in @Farmville2! #farmrewards -

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di sabato 20 gennaio 2018) Problemi per, l’applicazione di messaggistica targata: esiste unche può bloccare l’iPhone e il computer Mac. Il messaggio, che sfrutta un ‘bug’ dell’applicazione, e’ stato stato segnalato da un utente di Twitter, Abraham Masri. Ilincriminato e’ al servizio di hosting GitHub. Chi riceve il messaggio con il, ma anche chi lo invia, non rischia danni permanenti a computer e smartphone, ma solo che l’app vada in, o che il dispositivo si blocchi o si riavvii. La soluzione e’ chiudere la app, riaprirla e cancellare subito la conversazione che contiene il messaggio.si e’ occupata del bug nella beta 6 di iOS 11.2.5, mentre GitHub ha rimosso la pagina web. L'articolo: uninl’applicazionesembra essere il primo su Meteo Web.