App contraccettiva nel mirino | 37 gravidanze indesiderate in 3 mesi

App contraccettiva nel mirino dopo 37 gravidanze indesiderate : 37 gravidanze indesiderate per aver dato credito a un’app che segnalava i giorni più o meno fertili, in base alla temperatura corporea. Così adesso l’app Natural Cycles, che è certificata come dispositivo medico in Europa, ma soprattutto è usata da oltre 500mila persone è sotto i riflettori. L’applicazione à stata segnalata dall’ospedale Södersjukhuset di Stoccolma alla Swedish Medical Products Agency, cioè l’ente ...