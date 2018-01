Anticipazioni Amici di Maria De Filippi del 20 gennaio | nuove sfide | eliminati e Roberto

Amici 17 Ed.2018/ Anticipazioni : Valentina ed Emma in crisi - via dalla scuola? : Amici 17 , Anticipazioni 19 gennaio 2018: Black Soul Trio a rischio eliminazione! Carlo Di Francesco li avverte: per loro un'ultima chance nella scuola?(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 16:29:00 GMT)

Don Matteo 11 - Anticipazioni puntata 18 gennaio : il maresciallo Cecchini fa amicizia con Cosimo : Dopo il clamoroso successo della prima messa in onda, giovedì 18 gennaio alle 21.25 su Rai1 torna l’appuntamento con la storica serie Rai che racconta le peripezie dell’ormai celebre sacerdote di Gubbio, interpretato da Terence Hill, e prosegue la vicenda legata ai personaggi che si muovono con la cittadina umbra sullo sfondo: salutato il capitano Tommasi (Simone Montedoro), Don Matteo porterà a vivere con sé Cosimo (Federico ...

Don Matteo 11 - Anticipazioni puntata 18 gennaio : il maresciallo Cecchini fa amicizia con Cosimo : Dopo il clamoroso successo della prima messa in onda, giovedì 18 gennaio alle 21.25 su Rai1 torna l’appuntamento con la storica serie Rai che racconta le peripezie dell’ormai celebre sacerdote di Gubbio, interpretato da Terence Hill, e prosegue la vicenda legata ai personaggi che si muovono con la cittadina umbra sullo sfondo: salutato il capitano Tommasi (Simone Montedoro), Don Matteo porterà a vivere con sé Cosimo (Federico ...

Amici 2018 Serale - Anticipazioni : Maria De Filippi e Luca Tommassini in trattativa : È in arrivo una rivoluzione al Serale di Amici 2018: le anticipazioni su Luca Tommassini e le parole di Maria De Filippi annunciano grandi cambiamenti per la fase finale del talent show! Molti accoglieranno molto bene le intenzioni della padrona di casa, che potrebbe portare nel suo show un nuovo coreografo al posto di Giuliano Peparini, ovvero Tommassini. Se ne parla da più di un mese ormai e a quanto pare ciò che è nata come una provocazione, ...

Amici 2018 - Anticipazioni lunedì 15 gennaio : punizioni - rivalità e nuove eliminazioni : Siete in cerca di anticipazioni di Amici 2018 per lunedì 15 gennaio? E lo crediamo bene, visto il caos che è successo nella puntata di sabato! Ci sono stati provvedimenti nei confronti di quattro allievi che non si sono mai visti in tantissimi anni di talent show: Nicolas, Vittorio, Filippo e Biondo sono stati espulsi dalla scuola, ma solo temporaneamente, perché verrà data loro la possibilità di sostenere un esame, molto duro, per essere ...