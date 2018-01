Andy Murray | ' Darei indietro il numero uno per tornare a giocare'

Andy Murray operato all'anca : 'Spero di tornare nella stagione sul'erba' : Non c'è pace per Andy Murray . L'ex numero uno del mondo ha fatto sapere di essersi sottoposto a Melbourne a un'operazione all'anca per provare a mettere fine ai problemi che lo perseguitano dalla scorsa estate. 'Ma non sono finito, tornerò a giocare ...

Tennis - Andy Murray operato all’anca : “Tornerò tra sei mesi. Non mi ritiro - giocherò ai massimi livelli” : Andy Murray si è sottoposto a un intervento chirurgico all’anca con l’obiettivo di guarire definitivamente dai problemi fisici che nell’ultimo anno hanno debilitato l’ex numero 1 al mondo. Il britannico, costretto a dare forfait all’Australian Open, è finito sotto i ferri in una clinica di Melbourne e spera di tornare in campo nel giro di sei mesi, dunque a metà della stagione agonistica (può provare a puntare agli ...

Il tennista scozzese Andy Murray si è ritirato dagli Australian Open per un infortunio all’anca : Il tennista scozzese Andy Murray si è ritirato dal torneo degli Australian Open di Melbourne a causa di un infortunio all’anca, che dovrà probabilmente operare. Murray, che ha 30 anni, è arrivato a Melbourne all’ora di pranzo (che per il The post Il tennista scozzese Andy Murray si è ritirato dagli Australian Open per un infortunio all’anca appeared first on Il Post.

Tennis - Andy Murray torna in campo : si parte da Brisbane! Il rientro dopo i problemi all’anca : Andry Murray è pronto per tornare in campo: l’ex numero 1 del mondo, dopo l’infortunio all’anca che lo ha tenuto lontano dal Tennis per diversi mesi, si prepara per il suo debutto ufficiale in stagione. Il britannico, infatti, giocherà il torneo ATP 250 di Brisbane: al secondo turno lo attende il vincente del match tra l’americano Ryan Harrison e l’argentino Leonardo Mayer. Il 30enne, che ha perso l’incontro ...

Tennis - ATP Brisbane 2018 : riparte la stagione! Torna in campo Andy Murray - ma il favorito sarà Grigor Dimitrov : Manca ormai pochissimo all’inizio della stagione 2018 di Tennis. Il grande Circus sta per ripartire per un nuovo anno, tutto da vivere e da scoprire. Il primo torneo inizierà già nel 2017, il 31 dicembre, quando si giocherà il primo turno dell’ATP 250 di Brisbane. Un appuntamento importante, perché precede di due settimane l’Australian Open, il primo Slam dell’anno. Si fa subito sul serio, dunque. Mancherà Rafael Nadal, ...

Ancora problemi all'anca per Andy Murray : Secondo il britannico 'Daily Mail' l'ex numero uno del mondo è indietro nella preparazione. Rientrato in Gran Bretagna da Miami, Murray questa settimana non si è allenato con regolarità a causa del ...