Amici 17 | Maria de Filippi criticata pesantemente | ecco da chi

L’annuncio di Emma ad Amici di Maria De Filippi dopo lo scontro con i compagni : “Non mi sento più a mio agio” (video) : Un annuncio a sorpresa di Emma ad Amici di Maria De Filippi potrebbe cambiare le sorti delle squadre della scuola di Mediaset! Ecco che cosa è successo nel corso dell'appuntamento pomeridiano di venerdì 19 gennaio. La concorrente Emma ad Amici di Maria De Filippi ha incontrato la professoressa Paola Turci in casetta, che ha voluto regalare alla cantante preziosi consigli per affrontare al meglio l'avventura all'interno del talent. La Turci ha ...

Amici 17 : video dei ragazzi che puliscono le strade di Roma - c’è chi attacca Maria De Filippi per la punizione : Prima tappa Campo De' Fiori, il provvedimento disciplinare ha inizio. Per i ragazzi di #Amici17 è arrivato il momento di rimboccarsi le maniche. pic.twitter.com/Vpbtmhb9iJ — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 18, 2018 Amici 17: in onda il video dei ragazzi puniti e obbligati a pulire di notte le strade di Roma, ecco le opinioni sul “caso”, […] L'articolo Amici 17: video dei ragazzi che puliscono le strade di ...

Amici «netturbini» : così i ragazzi di Maria puliscono Roma : Potevano essere parole al vento, come quegli slogan che vengono strombazzati in tv per creare scompiglio. Invece, Maria De Filippi ha mantenuto la promessa, spedendo i ragazzi della scuola di Amici a pulire (per davvero) le strade della capitale. Non più le felpe nere e rosse, ma i giubbotti catarifrangenti. Non più le esibizioni di canto e di ballo, ma le scope in polipropilene. Non più gli studi Elios di Cinecittà, ma i sampietrini avvolti nel ...

Massimo Ciavarro/ "Mio figlio Paolo ad Amici? Maria De Filippi lo ha scelto come valore aggiunto" : Massimo Ciavarro nell'intervista rilasciata a La Stampa confessa: "Mio figlio Paolo ad Amici? Maria De Filippi non lo avrebbe scelto se non fosse un valore aggiunto!"(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 19:45:00 GMT)

Il direttore artistico di X Factor ad Amici? "Io e Maria ne stiamo parlando" : Un post su Facebook di dicembre pubblicato da Luca Tommassini aveva scatenato il gossip su un possibile passaggio del direttore artistico di X Factor a Amici di Maria de Filipp i. Dopo la sua ...

Il direttore artistico di X Factor ad Amici? Io e Maria ne stiamo parlando : Un post su Facebook di dicembre pubblicato da Luca Tommassini aveva scatenato il gossip su un possibile passaggio del direttore artistico di X Factor a Amici di Maria de Filippi.Dopo la sua provocazione, infatti, ne era nato un divertente botta e risposta. Maria De Filippi aveva risposto al suo "Maria che dici?": "Ti sta molto bene la felpa e sarebbe una gran bella sfida!". Ora, Tommassini chiarisce a TvZap il ...

Maria De Filippi - la lezione brutale agli Amici : come li ha ridotti - in strada di notte : Una punizione esemplare, annunciata in diretta da Maria De Filippi ad Amici e finita sulle pagine del settimanale Spy . Dopo la sospensione di 4 concorrenti colpevoli di aver fumato spinelli nel ...

Amici - i ragazzi 'puniti' da Maria De Filippi puliscono le strade di Roma con la ramazza : Tuta arancione d'ordinanza e ramazza, gli allievi di Amici hanno iniziato il 16 gennaio a ripulire di notte le strade di Roma, come prevede la punizione 'socialmente utilè decisa da Maria De Filippi ...

Netturbini di Maria : ecco gli Amici della De Filippi al lavoro per pulire le strade di Roma : Amici: i ragazzi puliscono le strade di Roma Punizione espiata ma è solo l’inizio. Maria De Filippi l’aveva solennemente annunciato durante la puntata del sabato: i ragazzi si sarebbero messi a disposizione del comune di Roma per ripulire la città. E così, dopo il beneplacito del Sindaco Virginia Raggi, è arrivata l’ora per gli allievi di Amici 17 di lasciare i microfoni e le scarpette e di impugnare le scope. Ieri sera Emma, ...

Amici 17 - Luca Tommassini ammette : «Io e Maria ne stiamo parlando». X Factor è come un figlio - ma è ora di lasciarlo andare. : Luca Tommassini Luca Tommassini esce allo scoperto e, dopo essersi immortalato sui social con la felpa di Amici, ammette che la trattativa per approdare nel programma di Maria De Filippi è in corso. E X Factor? “Io e Maria ne stiamo parlando, è scaduto il mio contratto ad X Factor. Loro mi hanno richiamato, ma sono sul mercato, devo decidere cosa fare, tutto, uno, o cento” ha dichiarato il coreografo, ‘corteggiato’ da ...

Nuove prove per gli allievi di Amici di Maria De Filippi - dal confronto di Luca con Carlo Di Francesco alla nuova sfida dei Black Soul Trio (video) : Nuove prove e lezioni per gli allievi di Amici di Maria De Filippi. Nel corso dell'appuntamento pomeridiano di mercoledì 17 gennaio, diversi allievi della scuola si sono cimentati in Nuove prove e hanno incontrato i professori del canto e del ballo per riprendere le lezioni. A seguito del rischio eliminazione durante la puntata di sabato pomeriggio, Alessandro dei The Jab ha incontrato Carlo Di Francesco per capire come rimediare. "Vorremmo ...

Amici 17/ Maria Fortuna al posto dell'eliminato Mose? La rivalità tra Carmen ed Emma - "colpa" di Einar? : AMICI 17: Maria Fortuna al posto di Mose eliminato dalla commissione Canto? Un provino la potrebbe far entrare nel programma di Maria De Filippi. Quale sarà la decisione dei professori?(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 05:45:00 GMT)

Amici 2018 : le dichiarazioni di Maria dopo le espulsioni Video : Come sappiamo, di recente alcuni ragazzi di #Amici 2018 sono stati espulsi dall'accademia dopo aver mostrato dei comportamenti, a quanto sembra, poco ortodossi e inadeguati [Video]. #Maria De Filippi 56 anni ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo il fattaccio, nelle quali ha espresso i suoi pensieri e la sua fiducia circa una seconda possibilita'. Iniziamo però dall'inizio, riassumendo in maniera molto breve. Gli studenti di Amici erano stato ...

Mose eliminato da Amici di Maria De Filippi dopo l’esibizione in Ho paura : “Sono cresciuto e ho dato il massimo” (video) : Mose eliminato da Amici di Maria De Filippi a poche settimane dal serale. Il cantante della squadra del Ferro è stato eliminato dalla scuola di Amici, a seguito della sconfitta della squadra nel corso del pomeridiano dello scorso 13 gennaio. Il torneo delle sfide di Amici 2018 nel corso dell' appuntamento pomeridiano di sabato 13 gennaio non si è potuto concludere in diretta su Canale Cinque. La sfida a squadre è proseguita durante la ...