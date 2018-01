Amici 17 | Biondo e Filippo promossi all' esame di riammissione e Nicolas bocciato

Amici 17 - Biondo riammesso : polemica sul web - il suo esame non convince : Amici 17, Biondo passa l’esame e viene riammesso nella scuola: sul web non tutti sono d’accordo Dopo la punizione ricevuta la scorsa settimana, tre ragazzi di Amici sono stati chiamati a sostenere un esame di riammissione. I professori, oggi, avrebbero dovuto valutare singolarmente ognuno di loro e, dopo di che, decidere se far rientrare nella scuola […] L'articolo Amici 17, Biondo riammesso: polemica sul web, il suo esame non ...