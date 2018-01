Amici 17 : Biondo e Filippo promossi all'esame di riammissione e Nicolas bocciato : Oggi, 20 gennaio 2018 è andato in onda lo speciale del sabato pomeriggio di Amici 17. Durante la puntata, oltre alle normali esibizioni degli allievi, sono stati svolti gli esami di riammissione per quelli che sono stati espulsi la settimana scorsa per aver organizzato un festino di compleanno a base di alcol (e forse anche di spinelli e marijuana). Gli alunni colpevoli di tale bravata sono stati il cantante Biondo e i tre ballerini Nicolas De ...

Amici 17 - Biondo riammesso : polemica sul web - il suo esame non convince : Amici 17, Biondo passa l’esame e viene riammesso nella scuola: sul web non tutti sono d’accordo Dopo la punizione ricevuta la scorsa settimana, tre ragazzi di Amici sono stati chiamati a sostenere un esame di riammissione. I professori, oggi, avrebbero dovuto valutare singolarmente ognuno di loro e, dopo di che, decidere se far rientrare nella scuola […] L'articolo Amici 17, Biondo riammesso: polemica sul web, il suo esame non ...