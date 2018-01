Amazzonia | Papa a giovani indios ' Non rassegnatevi | studiate e lottate'

Il Papa in Amazzonia : donne schiave violenza - voltarsi non è lecito : Il Papa in Amazzonia: donne schiave violenza, voltarsi non è lecito Francesco denuncia la “schiavitù per il lavoro, schiavitù sessuale, schiavitù per il guadagno” Continua a leggere L'articolo Il Papa in Amazzonia: donne schiave violenza, voltarsi non è lecito sembra essere il primo su NewsGo.

Papa Francesco in Amazzonia 'Difendere la terra e i suoi abitanti' : È il primo storico incontro tra Francesco e l'Amazzonia, quello di quest'oggi a Puerto Maldonado, la capitale della biodiversità del Perù situata all'interno del più grande polmone verde del mondo. ...

Perù - Papa difende l'Amazzonia e la vita : 18.13 "La difesa della Terra non ha altra finalità che non sia la difesa della vita. Conosciamo la sofferenza che alcuni di voi patiscono per le fuoriuscite di idrocarburi che minacciano seriamente la vita delle vostre famiglie e inquinano il vostro ambiente naturale". Lo ha detto il Papa ai popoli amazzonici incontrati a Puerto Maldonado, capoluogo dell'Amazzonia peruviana. "l'Amazzonia rappresenta un'enorme ricchezza biologica. E' un dovere ...

Papa Francesco in Perù/ Diretta streaming video Amazzonia : agli indigeni - “difendere la vita dai colonialismi” : Papa Francesco in Perù, gli incontri e il programma di oggi in Diretta streaming video: primo Pontefice in Amazzonia. L'arrivo a Puerto Maldonado e il ballo con i bambini(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 18:08:00 GMT)

Papa : popoli dell'Amazzonia mai tanto minacciati - ferite profonde : Roma, 19 gen. (askanews) - "Probabilmente i popoli originari dell'Amazzonia non sono mai stati tanto minacciati nei loro territori come lo sono ora". Lo ha detto Papa Francesco ai rappresentanti delle ...