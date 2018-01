Alpinista morto in Toscana. Scivolano durante l'arrampicata : tre escursionisti dispersi sull'Appennino : Un Alpinista è morto a seguito delle ferite riportate per una caduta nel Vallone dell'Inferno sul versante occidente della Pania della Croce (Lucca). L'uomo, secondo quanto si appreso, sarebbe finito ...

Incidenti in montagna - Pania della Croce (Lucca) : Alpinista scivola e muore : Un alpinista è caduto nel Vallone dell’Inferno sul versante occidente della Pania della Croce (Lucca): l’uomo è deceduto a seguito delle ferite riportate. A dare l’allarme al 118 gli altri componenti del gruppo di alpinisti. L’elicottero, a causa delle condizioni meteo avverse, non ha potuto raggiungere l’alpinista ma ha potuto trasportare gli uomini della stazione di Lucca, insieme con il medico, a circa 1 ora e 20 ...

Scivola da vetta per 400 metri - Alpinista muore al Terminillo : E’ Scivolato dalla vetta del Terminillo nel versante sud per circa 400 metri. La vittima è un uomo di circa 65 anni e originario di Roma. Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (Cnsas) del Lazio è intervenuto nel primo pomeriggio di ieri per recuperare il corpo senza vita dell’alpinista sulla montagna reatina. A lanciare l’allarme al 118 i suoi due compagni di cordata che, successivamente, visibilmente provati ...

Montagna : scivola per un centinaio di metri - morto Alpinista nel Lecchese : Milano, 18 dic. (AdnKronos) - Un alpinista di 57 anni è stato trovato senza vita stamane, lunedì 18 dicembre, dai soccorritori della XIX Delegazione lariana del Cnsas lombardo (Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico) nella zona della Cima D’Olino, sotto il sentiero che dall’Alpe Paglia porta