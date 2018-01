Alla pari con la capolista | la difesa non perde un colpo

Daniele Rommelli/ Amici 17 - chi è il nuovo ballerino della scuola? Con la Peparini Alla “ricerca dell’artista” : Daniele Rommelli, chi è il nuovo ballerino della scuola di Amici 17? "Sogno di vincere il programma" ha dichiarato il ballerino in sala con Emanuel Lo.(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 12:50:00 GMT)

Silvio Berlusconi - la decisione definitiva : Stefano Parisi fuori dAlla coalizione di centrodestra : Dentro o fuori, dentro o fuori. Il tormentone è andato avanti per settimane, seppur in secondo piano rispetto alla 'prima linea' delle alleanze all'interno del centrodestra. Energie per l'Italia ...

Cavani Alla Juventus?/ Calciomercato news : il Matador vuole lasciare Parigi - pronto il colpo da urlo : Cavani alla Juventus? Calciomercato news: il Matador vuole lasciare Parigi, pronto il colpo da urlo. La società torinese sulle tracce dell’attaccante della nazionale uruguagia(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 10:25:00 GMT)

La sfilata Louis Vuitton Uomo Autunno Inverno 2018 2019 in diretta dAlla Paris Fashion Week è da guardare live su elle.it : Vuoi goderti tutto il fascino di una sfilata come se fossi in prima fila? Guarda il live streaming su elle.it per non perderti nemmeno un look della collezione Louis Vuitton Autunno Inverno 2018 2019 ...

Maison&Object - la ceramica Made in Italy Alla ribalta a Parigi con l'edizione 2018 : (Teleborsa) - Al via domani a Parigi Maison&Objet 2018, la più grande fiera internazionale del design, della decorazione e dell'interior, che vedrà in primo piano 23 eccellenze del Made in Italy nel ...

Maison&Object - la ceramica Made in Italy Alla ribalta a Parigi con l'edizione 2018 : Al via domani a Parigi Maison&Objet 2018 , la più grande fiera internazionale del design, della decorazione e dell'interior, che vedrà in primo piano 23 eccellenze del Made in Italy nel settore della ...

Al Bano - Loredana Lecciso e Romina Power/ Un amore "spezzato" dAlla sparizione della figlia Ylenia : Al Bano Carrisi e Romina Power, la coppia tornerà insieme anche nella vita? Loredana Lecciso dà un ultimatum al suo compagno per proteggere i figli dal caos mediatico di questi giorni.(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 11:26:00 GMT)

La sfilata Valentino Uomo Autunno Inverno 2018 2019 in diretta dAlla Paris Fashion Week è da guardare live su elle.it : Vuoi goderti tutto il fascino di una sfilata come se fossi in prima fila? Guarda il live streaming su elle.it per non perderti nemmeno un look della collezione Valentino Autunno Inverno 2018 2019 . L'...

Ansaldi : Adesso siamo tutti Alla pari - : Si avvicina il debutto esterno sulla panchina del Torino per Walter Mazzarri, atteso domenica pomeriggio dalla trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Per i granata sarà una partita molto ...

Parigi - sniffa coca dal tetto di un'auto della polizia davanti Alla caserma : Di tutti i posti per sniffare cocaina, ha scelto decisamente quello meno indicato. Un 38enne Parigino è stato infatti sorpreso dalla polizia mentre sniffava la polvere bianca dal tetto di un'auto di servizio parcheggiata proprio di fronte a uno dei tanti commissariati della capitale francese.Come riporta la stampa transalpina, gli agenti non potevano credere ai propri occhi quando hanno visto un uomo che si arrampicava sul tetto di una ...

Dalle nuove scoperte scientifiche Alla cultura : a Parigi il Simposio Internazionale sull’Allattamento al Seno : Elisir per i prematuri, antiasma naturale, super food ante litteram: sono solo alcune delle proprietà del latte materno, al centro delle numerose ricerche che anche quest’anno verranno presentate al Simposio Internazionale sull’allattamento al Seno e sulla Lattazione organizzato da Medela, azienda leader mondiale nello sviluppo di soluzioni per l’allattamento, che da anni si dedica alla ricerca sui benefici del latte materno, promuove ...

“Vogliono occupare le poltrone fino Alla morte” : Zamparini durissimo contro i vertici della Figc : “Gravina, Tommasi o Sibilia i candidati per la Figc? Non cambiera’ niente, ci vorrebbero volti diversi rispetto a quelli gia’ presenti in federazione”. Lo ha dichiarato il presidente del Palermo Maurizio Zamparini, parlando ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. “I progetti dovrebbero essere esposti e sviluppati un anno prima della stessa elezione. Perche’ non si vuole cambiare? Vogliono occupare le poltrone ...

Centrodestra : Parisi - "Se non accogliete il nostro simbolo saremo fuori dAlla coalizione" - InfoOggi.it : Parisi, ex candidato sindaco di Milano per la coalizione di Centrodestra, è leader della formazione politica da lui creata. Liberale, ha un passato socialista e nella CGIL. Daniele Basili immagine da ...

Santori (FdI) : spari a Monteverde - Allarme tra i residenti : “Con decine di cartelli affissi in strada nel quartiere Colli Portuensi, una famiglia di residenti ha denunciato un fenomeno che, se vero, sarebbe estremamente preoccupante:... L'articolo Santori (FdI): spari a Monteverde, allarme tra i residenti su Roma Daily News.