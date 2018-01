Alitalia | per Delrio caduta ipotesi Lufthansa Rispunta Air France-Klm Ma strada lunga

Delrio : "Offerta Lufthansa per Alitalia? Si può fare molto meglio" : Un freno ai piani tedeschi su Alitalia. E' Graziano Delrio a intervenire in modo netto sulla trattativa per la vendita della compagnia di bandiera italiana: 'Pensiamo si possa fare molto meglio di ...

Alitalia-Air France - summit a Parigi. Il ruolo di Easyjet e la paura dei francesi per le mire di Lufthansa : Appena cinque giorni fa, con un comunicato stampa , aveva negato di aver presentato un'offerta per l'acquisizione, ma l'interesse di Air France per Alitalia c'è ed è tutt'altro che annacquato. Tanto è ...

Alitalia-Air France - summit a Parigi. Il ruolo di Easyjet e la paura dei francesi per le mire di Lufthansa : Appena cinque giorni fa, con un comunicato stampa, aveva negato di aver presentato un'offerta per l'acquisizione, ma l'interesse di Air France per Alitalia c'è ed è tutt'altro che annacquato. Tanto è vero che i commissari di Alitalia sono volati oggi a Parigi per sondare in profondità gli umori dei Francesi e soprattutto per capire se e come intenderanno presentarsi alle fasi calde, quelle delle offerte vincolanti e ...

Un Boeing 777 Alitalia per il viaggio apostolico in Cile e Perù di Papa Francesco : (Teleborsa) - Sarà ancora una volta Alitalia con il suo Boeing 777-243ER dal nome "Sestriere" ad accompagnare Papa Francesco in Sud America per il suo viaggio in Cile e Perù. Sarà il 168 esimo volo ...

Alitalia - derby tra Lufthansa ed Airfrance per l’acquisto | E la Ue “indaga” : Alitalia, derby tra Lufthansa ed Airfrance per l’acquisto | E la Ue “indaga” I tedeschi chiedono tagli importanti di personale. I francesi starebbero creando una cordata con Easyjet Continua a leggere L'articolo Alitalia, derby tra Lufthansa ed Airfrance per l’acquisto | E la Ue “indaga” sembra essere il primo su NewsGo.

Per comprare Alitalia Lufthansa chiede più tagli : Pioggia di tagli per la New Alitalia a trazione tedesca. Mentre la trattativa per la vendita della ex compagnia di bandiera si avvia alle fasi finali, almeno nelle intenzioni del governo, Lufthansa ...

Dieta tedesca per l'Alitalia Diktat di Lufthansa a Calenda : Lufthansa frena nuovamente su Alitalia: la compagnia italiana interessa, ma solo se i commissari straordinari vareranno una nuova ristrutturazione prima della cessione. I tedeschi offrono 250 milioni ma sono interessati solo a metà dei circa 11 mila dipendenti e a 90 dei 120 aerei. Carlo Calenda, ministro dello Sviluppo economico, deve sperare in EasyJet, che ha confermato un’offerta “migliore” di quella di Lufthansa (ma i numeri non sono noti), ...

