Al-Attiyah vince ancora | Sainz resta leader

Dakar 2018 - tredicesima tappa auto : vince ancora Nasser Al-Attiyah davanti ad Alvarez e De Villiers - Sainz perde terreno ma rimane in vetta - crolla Peterhansel : La tredicesima e penultima tappa della Dakar 2018 per quanto riguarda le auto ha regalato sorprese ed emozioni a non finire. La vittoria è andata al team del qatariota Nasser Al-Attiyah (con il francese Matthieu Baumel) che ha completato la prova speciale odierna (dei 929 chilometri complessivi) in 5:02.22, staccando l’argentino Lucio Alvarez (con il sudafricano Robert Howie) di 11:16, mentre al terzo posto si è piazzato il sudafricano ...