Aggredito sull' autobus da un gruppo di adolescenti | ne accoltella uno

Milano - Aggredito sull’autobus da un gruppo di adolescenti : uomo reagisce e ne accoltella uno : Un uomo di 57 anni ha accoltella to al fianco un 17enne dopo essere stato aggredito da un gruppo di adolescenti a bordo dell’autobus della linea 80, a Milano . L’episodio è avvenuto poco dopo le 22 di ieri, secondo quanto ricostruito il gruppetto di giovani hanno prima offeso e poi colpito con pugni in faccia il passeggero che era a bordo. A quel punto il 57enne ha estratto dalla tasca un coltellino e ha sferrato un fendente al fianco del ...

