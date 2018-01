: Aggredito da baby gang, accoltella uno - NotizieIN : Aggredito da baby gang, accoltella uno - kisskissnapoli : @demagistris "Gaetano, aggredito da baby gang, è un ragazzo coraggioso e sensibile" Ascolta - PisaConnection : LA NAZIONE #Pisa: Minorenne aggredito in treno: calci, pugni e frasi razziste. Denunciati due ragazzini - Pisa, 19… - Nazione_Pisa : Minorenne aggredito in treno: calci, pugni e frasi razziste. Denunciati due ragazzini - Pisa, 19 gennaio 2018 - Due… -

Un gruppetto di giovani ha prima offeso e poi colpito a pugni in faccia un passeggero che era a bordo di un autobus della linea 80 a Milano. A quel punto l'uomo, un 57enne, ha estratto dalla tasca un coltellino e hato al fianco un componente del gruppo di adolescenti, un ragazzo di 17 anni. Il minorenne italiano non è in pericolo di vita. L'episodio è avvenuto ieri sera tardi.(Di sabato 20 gennaio 2018)