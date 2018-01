Abitare su Marte | la Nasa sperimenta una fonte energetica per renderlo possibile

: RT @cinemaboy_: Fatemi capire, tra 50 anni sarà possibile abitare su Marte e ancora non posso ascoltare la musica se chiudo l’app di YouTub… - DilettaBovo : RT @cinemaboy_: Fatemi capire, tra 50 anni sarà possibile abitare su Marte e ancora non posso ascoltare la musica se chiudo l’app di YouTub… - mvvnligvt : RT @cinemaboy_: Fatemi capire, tra 50 anni sarà possibile abitare su Marte e ancora non posso ascoltare la musica se chiudo l’app di YouTub… - dallasiebs : RT @cinemaboy_: Fatemi capire, tra 50 anni sarà possibile abitare su Marte e ancora non posso ascoltare la musica se chiudo l’app di YouTub… - ilgianky2 : RT @enrico100: @ilgianky2 Se saremo ancora vivi, potremo abitare stabilmente su Marte o sulla Luna; in base ai nostri progressi sulla Fusio… - enrico100 : @ilgianky2 Se saremo ancora vivi, potremo abitare stabilmente su Marte o sulla Luna; in base ai nostri progressi su… -

(Di sabato 20 gennaio 2018) Lapensa a come ricaricare le batterie degli esploratori spaziali che affronteranno viaggi interplanetari. Essi infatti, permanendo nell’orbita lunare, marziana, o altrove, purché lontano dal pianeta Terra, avranno bisogno di unadi energia. In particolare nelle missioni di lungo periodo bisogna assolvere alle necessità giornaliere di luce, acqua, ossigeno, produrre carburante per viaggiare, avviare le macchine per gli esperimenti. Lavuole far fronte a questi bisogni con una inedita sorgente: il Kilopower, la soluzioneda sfruttare per condurre in sicurezza le future esplorazioni, umane o robotiche. Con quattro unità del reattore nucleare Kilopower si può stabilire un avamposto e assolvere alle esigenze di due famiglie medie. Il sistema a fissione nucleare può arrivare a fornire fino a 10 kilowatt di energia elettrica, continuativamente per dieci ...