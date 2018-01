A Cortina vittoria della Vonn | fuori la Goggia

Sci : discesa Cortina - vittoria Vonn : Per Vonn è il 12/o successo a Cortina , il 79/o in Coppa del mondo. Fuori Goggia - che atterrando sul salto è finita con la schiena sulla neve, scivolando per alcuni metri, ma rialzandosi indenne con ...

LIVE Sci alpino - Discesa Cortina 2018 in DIRETTA : SOFIA GOGGIA VICINA ALLA VITTORIA! Lindsey Vonn è dietro! : Buongiorno a tutti e benvenuti ALLA DIRETTA LIVE della Discesa libera femminile di Cortina d’Ampezzo, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Per quanto visto ieri in prova, la grande favorita sarà l’americana Lindsey Vonn, che ama da sempre la pista Olimpia delle Tofane. La statunitense, tuttavia, dovrà guardarsi dall’agguerritissima squadra italiana, reduce dALLA memorabile tripletta di Bad Kleinkirchheim. SOFIA GOGGIA ...