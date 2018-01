6 Concorsi Pubblici per Infermieri | ecco i requisiti e i bandi

Concorsi Pubblici infermieri - logopedia e assistente sociale : info e requisiti Video : Nuove procedure di selezione emanate da due aziende sanitarie [Video] e un ente comunale per la copertura di undici posti per infermieri, un logopedista e un assistente sociale. Vediamo le info e requisiti Concorso infermieri e logopedista L'Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino ha indetto un avviso pubblico per l'assunzione di nove unita' nel ruolo sanitario di infermiere e logopedista, con contratto a tempo determinato. Per ...

Concorsi Pubblici - tutti i posti disponibili nel 2018 : Saranno circa 1.500 i posti messi a disposizione dai diversi Enti Pubblici (Quirinale, Banca d’Italia, Corte Costituzionale, Inps, Consob) che, dopo diversi anni, hanno indetto nuovi Concorsi per assumere giovani. Vediamo nel dettaglio i posti disponibili e i profili ricercati. 150 posti alla Camera e al Senato A seguito del percorso di unificazione del personale di Camera e Senato saranno indetti Concorsi per personale addetto alle biblioteche, ...

Concorsi Pubblici/ Agenzia delle Entrate - bando funzionari e dirigenti : requisiti e scadenze (oggi 18 gennaio) : Concorsi Pubblici, bandi, scadenze, requisiti e ultime notizie di oggi 18 gennaio 2018: Agenzia delle Entrate, bando per dirigenti, funzionari e altre assunzioni. Iscrizione e scadenza(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 11:38:00 GMT)

Concorsi Pubblici a tempo indeterminato 2018 : 1800 posti a Roma - ecco per chi : Dopo gli aggiornamenti dedicati al concorso in Avvocatura dello stato con scadenza il 27/02/18 per 9 avvocati, un’altra buona notizia riguarda tutti coloro che sono in cerca di un’occupazione a tempo indeterminato. Roma per questo 2018 si prepara infatti ad assumere centinaia di giovani, attraverso Concorsi pubblici e non solo. Sono oltre 1700 i posti di lavoro in palio solo nella capitale grazie allo sblocco del turnover e alle politiche ...

Concorsi Pubblici - lo Stato assume : quasi 1500 posti disponibili : Quirinale, Banca d’Italia, Corte Costituzionale, Inps, Consob: lo Stato torna a indire Concorsi pubblici e le posizioni aperte sono davvero tantissime, quasi 15000. E potrebbero pure aumentare nel corso di quest’anno grazie al piano di assunzioni varato con l’ultima Finanziaria. Già alla fine del 2017 la Presidenza della Repubblica e la Corte Costituzionale avevano messo in palio posti ambitissimi, a 30 anni di distanza ...