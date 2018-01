4G illimitato : in Francia c’è già. E in Italia? : Aumentano i GB di traffico dati inclusi con le offerte di telefonia mobile, ma altrove le soglie sono addirittura cadute: …

Free Mobile lancia in Francia un’offerta bomba - con (quasi) tutto illimitato a 0 - 99€ : Free Mobile propone una promozione incredibile in Francia: minuti e SMS illimitati, accompagnati da 100 GB 4G a 0,99 euro al mese. L'articolo Free Mobile lancia in Francia un’offerta bomba, con (quasi) tutto illimitato a 0,99€ è stato pubblicato per la prima volta su tutto Android.