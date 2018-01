25 anni senza Audrey Hepburn

Foglia : 'Agricoltura in Campania senza guida da 3 anni' : 'Per quanto riguarda poi i risultati rivendicati - aggiunge Foglia - sarebbe opportuno rammentare che un settore così rilevante per l'economia della nostra regione, dopo 3 anni è ancora privo di ...

Ucciso da un pirata : 'Trent'anni senza un colpevole' : Era il 21 gennaio del 1988, esattamente trent'anni fa. Nel tardo pomeriggio, Gianluca Vecchietti si stava incamminando verso casa lungo viale Resegone, a Erba quando è stato investito. Ucciso da un ...

Si mette a letto senza avvertire il medico : muore a 27 anni a causa dell’influenza : Si mette a letto senza avvertire il medico: muore a 27 anni a causa dell’influenza La giovane pensava che i sintomi sarebbero scomparsi col riposo ma è stata colpita da una polmonite ed è morta in tre giorni.Continua a leggere La giovane pensava che i sintomi sarebbero scomparsi col riposo ma è stata colpita da […] L'articolo Si mette a letto senza avvertire il medico: muore a 27 anni a causa dell’influenza sembra essere il primo su NewsGo.

Ritrovato il corpicino senza vita della piccola Abril di 4 anni Video : Dopo 44 ore di ricerche è stato Ritrovato il corpicino senza vita di Abril Sosa in un campo abbandonato a Cordoba [Video]in #Argentina. È stato fermato un uomo, sospettato del sequestro e dell'omicidio. Si tratta di Daniel Alberto Luduena di 35 anni, amico della famiglia Sosa. Separato con un figlio e una figlia che non vivono con lui. Chi lo conosce lo descrive come una persona violenta e che spesso fa uso di droghe. La ricostruzione del ...

Antonella Clerici : “Oliver stava male da due anni - senza Vittorio Garrone non ce l’avrei fatta” : Antonella Clerici, profondamente affranta per la morte del suo adorato cane Oliver (si è anche comprensibilmente commossa in diretta tv a La prova del cuoco), affida a un settimanale i ricordi più belli e più brutti. Antonella Clerici: “Oliver presente nei momenti più importanti della mia vita” “Sono stati gli anni più intensi e importanti […] L'articolo Antonella Clerici: “Oliver stava male da due anni, senza ...

Quindici anni senza Agnelli - l'eredità dell'Avvocato : TORINO - Quindici anni fa Sergio Marchionne era un manager poco noto in Italia anche se già nel board di Torino e la Chrysler un nome dell'industria americana. Auto, camion e macchine agricole stavano ...

Ritrovato il corpicino senza vita della piccola Abril di 4 anni : Dopo 44 ore di ricerche è stato Ritrovato il corpicino senza vita di Abril Sosa in un campo abbandonato a Cordoba in Argentina. È stato fermato un uomo, sospettato del sequestro e dell'omicidio. Si tratta di Daniel Alberto Luduena di 35 anni, amico della famiglia Sosa. Separato con un figlio e una figlia che non vivono con lui. Chi lo conosce lo descrive come una persona violenta e che spesso fa uso di droghe. La ricostruzione del sequestro e ...

Bob Dylan in Italia nel 2018 - un concerto anche a Verona dopo 31 anni di assenza : data e biglietti su Ticketone : Bob Dylan in Italia nel 2018 per un nuovo concerto a Verona! Come riporta il Corriere del Veneto, il premio Nobel alla Letteratura del 2016 farà diverse tappe nel bel Paese nel mese di aprile, tra cui una nella storica cornice veronese. Si aggiunge al calendario del tour di Bob Dylan anche un concerto all'Arena di Verona il prossimo 27 aprile, per chiudere la tranche di spettacoli live Italiani. Infatti, Bob Dylan in Italia nel 2018 si ...

Maltempo Calabria : pioggia e forti raffiche di vento - danni e disagi tra Cosenza e Catanzaro : disagi e danni per pioggia e forti raffiche di vento si registrano in alcune zone della Calabria: precipitazioni si registrano in tutta la regione anche se al momento non si registrano criticità. Numerose le richieste di intervento giunte alla sala operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco di Catanzaro. I pompieri sono impegnati per la rimozione di alberi caduti su auto in sosta, rimozione di ostacoli, cartelloni e pannelli ...

10 anni senza Bobby Fischer e altre storie di celebri scacchisti : Dieci anni fa scompariva Bobby Fischer, lo scacchista più famoso di sempre, emblema di uno sport ricco di storie e protagonisti stravaganti

Pyeongchang 2018 - torna il bob giamaicano dopo 30 anni di assenza : Un successo anche nella Coppa del Mondo Junior del 2006 dove si classifcò terza. Non si sono ancora spente del tutto le speranze della squadra maschile che al momento si trova al 31esimo posto in ...

Canada - cerca il papà per 10 anni : lo riconosce in un reportage sui senzatetto : Canada, cerca il papà per 10 anni: lo riconosce in un reportage sui senzatetto Katy, una ragazza canadese, ha riconosciuto il padre che non vedeva da dieci anni in un reportage sui senzatetto di Montréal e lo ha ritrovato grazie all’aiuto di un giornalista.Continua a leggere Katy, una ragazza canadese, ha riconosciuto il padre che […] L'articolo Canada, cerca il papà per 10 anni: lo riconosce in un reportage sui senzatetto sembra ...

13 figli incatenati in casa e senza cibo/ California - arrestati i genitori : torturati ragazzi dai 29 ai 2 anni : 13 figli incatenati in casa e senza cibo: California, arrestati i genitori che da anni torturavano i figli dai 29 ai 2 anni. Ecco cosa è successo.

Berlusconi : "Sei anni senza tasse per chi stabilizza i giovani" : La flat tax permetterà di far ripartire l'economia e i consumi e soprattutto dar fiducia a quel ceto medio che, come spiega lo stesso leader di Forza Italia, 'oggi è il segmento sociale più ...