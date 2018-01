YouTube | la folle sfida di mangiare capsule di detersivo

: La sfida folle di #TidePodChallange, la gara a filmarsi mentre si ingoia una pasticca di detersivo. YouTube... - EtaBetaRadio1 : La sfida folle di #TidePodChallange, la gara a filmarsi mentre si ingoia una pasticca di detersivo. YouTube... - lucalazzariR101 : Un’orchestra filarmonica Viennese, un gruppo di musicisti rock e Falco, un artista considerato folle, ma proprio... - gioalbarosa : Resumen - Camiones/Cuadriciclos/SxS - Etapa 12 (Fiambalá / Chilecito / S... - LAMBRENEDETTO : Mi è piaciuto un video di @YouTube: - rebeccalandi88 : Usa, l'ultima folle sfida tra adolescenti: ingerire capsule di detersivo. YouTube rimuove i video… -

(Di venerdì 19 gennaio 2018) In un paio di settimane c’è stata una quarantina di casi di intossicazione, forse di più. D’altronde se mangi ledidella lavatrice il rischio di lasciarci le penne, o di passare qualche bruttissima giornata, lo corri. La Tide Pods Challenge è l’ultima follia spuntata sue in misura minore sugli altri social network: gente che si fa video mentre mastica le (questo bisogna riconoscerlo) attraenti pasticche di. Negli Stati Uniti sono prodotte da Tide. Si tratta di un brand storico della Procter & Gamble, proprio come Dash – che d’altronde ne è il padre se non il nonno, lanciato già alla fine dell’Ottocento. Ma di palline di quel tipo ce ne sono di decine di tipi, basta entrare in un qualunque negozio di casalinghi per perdersi fra molti tipi con diverse qualità. Bene, la “prova di coraggio” che consiste né più né meno che ne farsi ...