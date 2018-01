WOODY ALLEN Mira Sorvino scrive a Dylan Farrow | Sono dispiaciuta! Non posso

Molestie - Colin Firth : “Non lavorerò più con WOODY Allen” : Molestie, Colin Firth: “Non lavorerò più con Woody Allen” Si allunga la lista di attori che non vogliono più lavorare con il regista accusato dalla figlia adottiva, Dylan Farrow, di averla molestata quando aveva 7 anni Continua a leggere L'articolo Molestie, Colin Firth: “Non lavorerò più con Woody Allen” sembra essere il primo su NewsGo.

Dylan Farrow denuncia le molestie subite da WOODY ALLEN : 'Da anni nessuno mi crede' : Dylan Farrow torna ad accusare nuovamente il padre adottivo, Woody Allen di molestie sessuali: 'Mi sono fatta avanti con prove e sono credibile, sto dicendo la verità e credo che sia importante che la ...

La "caduta" di WOODY ALLEN Anche Colin Firth ora lo scarica : Ma il mondo del cinema, già duramente provato dallo scandalo del produttore Harvey Weinstein, non sembra più disposto a credere alle sue parole. E così, alla spicciolata, gli attori e le attrici che ...

WOODY ALLEN / La figlia Dylan Farrow accusa il regista di molestie : Alec Baldwin lo difende : Woody Allen replica alle accuse della figlia Dylan Farrow relative ad un fatto avvenuto 25 anni prima. E nel farlo chiama in causa anche la sua ex moglie Mia...(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 16:47:00 GMT)

Molestie - Colin Firth : ‘Non lavorerò più con WOODY Allen’ : Dopo l’intervista della figlia adottiva di Woody Allen Dylan Farrow alla Cbs, anche Colin Firth si è unito alla schiera di attori e attrici determinati a tagliare i ponti con il regista americano. “Non lavorerò più con lui”, ha detto Firth in un’intervista al Guardian poche ore dopo che la Farrow era andata per la prima volta in tv a denunciare Woody per Molestie sessuali avvenute, secondo lei, quando era bambina. Allen, ...

Molestie - è bufera su WOODY ALLEN : il big che lo scarica : E' il nuovo caso Weinstein? Non si placa l'ondata di accuse nei confronti di Woody Allen, ed è in particolare l'ex figlia adottiva...

Scandalo molestie - Colin Firth scarica WOODY ALLEN : “Non lavorerò mai più con lui” : Con Woody Allen «non lavorerò mai più». Così l’attore Colin Firth, in una nota al Guardian. La figlia adottiva di Woody Allen, Dylan Farrow, in un’intervista televisiva, ha accusato il patrigno di averla molestata quando aveva sette anni. Dylan Farrow è la figlia dell’ex moglie di Woody Allen, Mia Farrow. Il regista ha negato definendo le accuse «f...

WOODY ALLEN / Le repliche alle accuse della figlia Dylan Farrow : "È stata istruita dalla madre Mia" : WOODY alleN replica alle accuse della figlia Dylan Farrow relative ad un fatto avvenuto 25 anni prima. E nel farlo chiama in causa anche la sua ex moglie Mia...(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 09:29:00 GMT)

'Mio padre - WOODY ALLEN - è un predatore' : l'accusa della figlia Dylan Video : #Dylan Farrow, la figlia adottiva di #Woody Allen e Mia Farrow è apparsa sulla Tv americana CBS This Morning per raccontare tra le lacrime che suo padre le ha usato violenza quando lei aveva appena sette anni. Ha detto alla giornalista Gayle King di essere molto arrabbiata e profondamente “ferita” perché non viene creduta. Ha lamentato di essere stata considerata una “miscredente” e “messa da parte da chi avrebbe dovuto invece ascoltare il suo ...

