William d’Inghilterra | il principe si rasa e la stampa inglese lo prende in giro Ma la

(Di venerdì 19 gennaio 2018) “God shave the king”. E’ con un gioco di parole che il Daily Mirror si diverte are inilche si è arreso alla calvizie incipiente,ndosi. “Dio salvi il Re” diventa “Dio rasi il Re”. Anche il Sun non si tira indietro e pubblica una foto delcalvo, a tutta pagina. E sui social, non parliamone: è tutto un meme, con ilche diventa oggetto di scherno. Certo,deve esserci abituato, a tutto questo movimento intorno ai suoi (pochi, in effetti) capelli: perfino il fratello Harry una volta durante un’intervista disse una cosa come “era già calvo all’età di 12 anni“. Insomma,al centro della scena, suo malgrado. Ma siamo davvero sicuri che sarebbe più elegante un trapianto o qualche altro trucchetto per far finta che la calvizie non abbia colpito la regale testa? ...