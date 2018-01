: Wang Fuman, raccolti 65 mila euro per aiutarlo, ma a lui ne vengono dati solo mille - TutteLeNotizie : Wang Fuman, raccolti 65 mila euro per aiutarlo, ma a lui ne vengono dati solo mille - fsiciliani : RT @HuffPostItalia: Wang Fuman, raccolti 65 mila euro per aiutarlo, ma a lui ne vengono dati solo mille - Fischio1987 : RT @HuffPostItalia: Wang Fuman, raccolti 65 mila euro per aiutarlo, ma a lui ne vengono dati solo mille - HuffPostItalia : Wang Fuman, raccolti 65 mila euro per aiutarlo, ma a lui ne vengono dati solo mille - grace03grace : 4 km al gelo per andare a scuola. La storia di "Fiocco di neve" fa il giro del mondo e parte la raccolta fondi -

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di venerdì 19 gennaio 2018) I suoi capelli pieni di neve e le sue guaciotte arrossate dal freddo delle temperature sotto lo zero avevano fatto commuovere e intenerire il mondo intero, tanto che la storia di- il bambino cinese di 8 anni costretto a percorrere 4,5 km a piedi ogni mattina per andare a scuola, nel distretto dello Yunnan, senza neanche un paio di guanti o una sciarpa a ripararlo dalla neve - era rimbalzata sui giornali di ogni angolo del pianeta. I suoi connazionali si erano allora mobilitati in massa per raccogliere fondi in suo favore, per garantirli un futuro migliore, e la cifra raggiunta è stata davvero consistente: circa 65(pari a 500yuan). Eppure l'associazione governativa che ha organizzato la raccolta ha consegnato al piccolo, pensando bene di tenersi i restanti, per indirizzarli verso "altri alunni che hanno più bisogno di ...