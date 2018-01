Volleymercato | Verona vuole Zaytsev

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di venerdì 19 gennaio 2018) Quella che stiamo vivendo è una stagione molto particolare, nella quale i rumors di mercato si susseguono frenetici fin da questo gennaio ed è impossibile farne a meno, visto che la prossima estate andranno in scadenza moltissimi giocatori classificati come top players. Tra le squadre che in ottica mercato hanno gli occhi puntati addosso c'è in pole position la Sir Perugia, che sembra sul punto di vivere una vera e propria rivoluzione, che partira' con un unico scopo: costruire una squadra capace di vincere e convincere sia in Italia che in Europa. Serve spazio per Leon Gia' da molto tempo circola la voce non solo di un interesse, ma di una proposta concreta avanzata al fortissimo giocatore cubano ma di passaporto polacco in forza al Kazan, lo schiacciatore Leon VIDEO. Questa voce di mercato anche se ci sono molti addetti ai lavori convinti che questa ormai non sia più una ...