Volley femminile | Serie A1 2018 – 16^ giornata | Conegliano per continuare la fuga | Novara

Volley - proposto un campionato per transessuali! Tifanny domina in Brasile - vicina alla Nazionale femminile? : Tifanny Pereira de Abreu sta disputando un grandissimo campionato in Brasile con la casacca del Bauru. Stiamo parlando della giocatrice trans che lo scorso anno militò anche in Italia con Palmi (in Serie A2). Anche in Patria, come era successo da noi qualche mese fa, è impazzata la polemica: la forza di questa ragazza, nata uomo, sta falsando i risultati? Secondo alcuni tecnici è così: in testa Sergio Negrao, allenatore del Brasile, che ha ...

Volley - Serie A2 femminile : il Club Italia CRAI pronto a continuare a stupire : L'incontro sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook della Federazione Italiana Pallavolo. L'ingresso al pubblico sarà libero e gratuito. Dopo il rientro da Marsala, avvenuto nella ...

Volley femminile - Serie A1 – Scandicci domina il derby con Firenze e rafforza il terzo posto : Scandicci ha dominato il derby toscano contro Firenze valido per la 15^ giornata della Serie A1 di Volley femminile. Le padrone di casa si sono imposte con un autorevole 3-0 (25-21; 25-23; 25-20) e rafforzano così il terzo posto in classifica. La partita è stata a senso unico in favore della Savino Del Bene. Il Bisonte ha faticato nel tenere il passo delle avversarie e ha perso in 80 minuti di gioco rimanendo all’ottavo posto in ...

Volley femminile - Serie A1 2018 – 15^ giornata : Conegliano tenta la fuga! +5 su Novara - che crollo a Filottrano! Ok Monza e Bergamo : Conegliano allunga ancora in testa alla classifica della Serie A1 di Volley femminile e prova la prima fuga di questo campionato. E’ la notizia più importante della 15^ giornata che si è svolta oggi (domani il posticipo Scandicci-Firenze, atteso derby toscano). Il primo turno infrasettimanale dell’anno ci consegna delle Pantere letteralmente superlative contro Legnano e una Novara in grande difficoltà, sconfitta a sorpresa dal ...

Volley femminile - Colpaccio Firenze! Laura Dijkema è una Bisontina! : Domani Il Bisonte Firenze affronterà la Savino del Bene Scandicci nel derby fiorentino in diretta alle 20.30 su Rai Sport HD e difficilmente vedremo impegnate le due nuove arrivate. Il probabile ...

Volley : A2 Femminile - a Marsala il tie break sorride al Club Italia : IL TABELLINO- SIGEL Marsala - Club Italia CRAI 2-3 (25-22 20-25 25-21 12-25 12-15) SIGEL Marsala: Rossini 13, Facchinetti 8, Agostinetto 4, Merteki 19, Furlan 3, Ventura Ferreira 10, Marinelli (L), ...

Volley : A1 Femminile - Laura Dijkema nuova regista di Firenze : Firenze- Colpo grosso per Il Bisonte Firenze che, dopo l'acquisto di Chiaka Ogbogu , ha ufficializzato oggi l'ingaggio della palleggiatrice olandese Laura Dijkema che l'anno scorso ha vinto lo ...

Volley femminile - Serie A1 – 15^ giornata : Conegliano-Novara - nuova sfida a distanza. Derby per Scandicci e Monza : Turno infrasettimanale per la Serie A1 di Volley femminile che mercoledì 17 gennaio scenderà in campo per la 15^ giornata, la quarta del girone di ritorno. Prosegue la battaglia a distanza tra Conegliano e Novara che se la dovranno vedere contro le squadre che occupano il fondo della classifica. Le Pantere saranno impegnate sul campo di Legnano che dopo aver cambiato allenatore e aver perso Camilla Mingardi sembra essere in caduta libera: le ...

Volley : A1 Femminile - Imoco a Legnano - Novara attesa da Filottrano : ... ore 20.30 (diretta Rai Sport + HD) Savino Del Bene Scandicci - Il Bisonte Firenze (Santi-Vagni) LA CLASSIFICA- Imoco Volley Conegliano 38; Igor Gorgonzola Novara 35; Savino Del Bene Scandicci 30; ...

Volley : A1 Femminile - Firenze ingaggia Chiaka Ogbogu : Firenze - Proviene ancora dagli Stati Uniti il rinforzo che serviva per completare il reparto delle centrali de Il Bisonte Firenze dopo l'infortunio della connazionale Hannah Tapp: alla corte di ...

Volley : A1 Femminile - Chiaka Ogbogu una centrale per Firenze : Firenze -Un rinforzo importante per Il Bisonte Firenze per integrare la rosa dopo l'infortunio di Hanna Tapp . Dagli Usa arriva alla corte di Giovanni Caprara la centrale, classe 1995 Chiaka Ogbogu, ...

Volley : A2 Femminile - Sigel Marsala-Club Italia anticipo della 20a giornata : ROMA- Si parte martedì sera alle 20.30 per il turno infrasettimanale di A2 Femminile. La 20a giornata si inaugura con il match tra Sigel Marsala e Club Italia Crai che, per entrambe, riveste grande ...