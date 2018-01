Volley | Champions League | Trento si impone 3-o sull' Arkas Izmir

Volley - Champions League 2018 – Trento show contro l’Arkas Izmir - fuga verso gli ottavi di finale. Vettori torna a splendere : Colpaccio di Trento nella Champions League 2018 di Volley maschile: i dolomitici hanno sconfitto l’Arkas Izmir con un netto 3-0 (25-22; 26-24; 25-17) e hanno così infilato il secondo successo nella massima competizione continentale, facendo un passo importante verso la qualificazione agli ottavi di finale. I ragazzi di coach Lorenzetti hanno prontamente rialzato la testa dopo la batosta subita contro Civitanova in campionato e rafforzano ...

Volley : Champions League - Lube si prende i tre punti con il Fenerbahce : IL TABELLINO- CUCINE Lube CIVITANOVA - Fenerbahce SK ISTANBUL 3-1 (25-22, 25-11, 21-25, 25-12) CUCINE Lube CIVITANOVA: Kovar 7, Sander 19, Christenson 5, Stankovic 14, Sokolov 14, Cester 13, ...

Volley - Champions League 2018 – Civitanova surclassa il Fenerbahce Istanbul! Juantorena in panca - Lube verso gli ottavi di finale : Civitanova ha sconfitto il Fenerbahce Istanbul per 3-1 (25-22; 25-11; 21-25; 25-12) e ha così fatto un passo importante verso la qualificazione agli ottavi di finale della Champions League 2018 di Volley maschile. I Campioni d’Italia hanno infilato il secondo successo consecutivo nella massima competizione continentale e rafforzano il secondo posto in classifica alle spalle di Perugia. All’Eurosuole Forum, la Lube si è imposta con ...

Volley - Champions League 2018 – Trento sfida l’Arkas Izmir per rialzare la testa : scontro diretto per gli ottavi di finale : Trento ricomincia la propria avventura in Champions League: domani sera (ore 20.30) i dolomitici sfideranno l’Arkas Izmir in un match fondamentale per la qualificazione agli ottavi di finale della massima competizione continentale. Di fronte al proprio pubblico, i ragazzi di coach Lorenzetti cercheranno di rialzare subito la testa dopo la sconfitta patita in campionato contro Civitanova e dovranno subito tornare alla vittoria anche in ...

Volley - Champions League 2018 : Civitanova-Fenerbahce Istanbul. Data - programma - orario - tv e streaming : La partita sarà trasmessa in diretta tv su Fox Sports (canale 204 della piattaforma Sky) e in diretta streaming su laola.tv (oltre che su Sky Go). MERCOLEDI' 17 GENNAIO: 20.30 Cucine Lube ...

Volley - Champions League 2018 : Civitanova-Fenerbahce Istanbul. Data - programma - orario - tv e streaming : Oggi mercoledì 17 gennaio si giocherà Civitanova-Fenerbahce Istanbul, match valido per la terza giornata della Champions League 2018 di Volley maschile. Siamo a metà della fase a gironi, la Lube cerca una vittoria fondamentale per la qualificazione agli ottavi di finale della massima competizione continentale: sconfiggendo l’ostica formazione turca, i Campioni d’Italia farebbero un passo importante verso la fase a eliminazione ...

Volley : Champions League - Perugia batte il Roeselare in volata : IL TABELLINO- KNACK Roeselare - SIR COLUSSI SICOMA Perugia 2-3 (25-21, 25-27, 15-25, 25-21, 12-15) KNACK Roeselare: Trinidad 1, Kindt 6, Coolman 13, Tuerlinckx 21, Verhanneman 16, Van de velde 12, ...

Volley - Champions League 2018 – Perugia soffre a Roeselare ma sbanca al tie-break : show di Atanasijevic - ottavi di finale più vicini : Perugia ha sudato più del previsto alla Schiervelde Hall, ha sofferto più del dovuto, ma alla fine è riuscita a sconfiggere il Knack Roeselare per 3-2 (21-25; 27-25; 25-15; 21-25; 15-12) nella terza giornata della fase a gironi della Champions League 2018 di Volley maschile. I Block Devils hanno stentato contro l’ostica formazione belga ma infilano il terzo successo consecutivo nella massima competizione continentale e compiono così un ...

Volley - Champions League 2018 – Civitanova sfida il Fenerbahce - a caccia di punti cruciali per la qualificazione : Civitanova torna subito in campo dopo aver vinto il big match con Trento in SuperLega e affronterà il Fenerbahce Istanbul nella terza giornata della Champions League 2018 di Volley maschile. I Campioni d’Italia apriranno le porte dell’Eurosuole Forum per affrontare l’ostica formazione turca ancora a secco di successi dopo le prime due uscite e sconfitta da Perugia poco prima di Natale. Mercoledì 17 gennaio (ore 20.30) la Lube ...

Volley - Champions League 2018 : Roeselare-Perugia. Data - programma - orario d'inizio - tv e streaming : La partita sarà trasmessa in diretta tv su Fox Sports (canale 204 della piattaforma Sky), in diretta streaming su laola.tv e su Sky Go. MARTEDI' 16 GENNAIO: 20.30 Knack Roselare vs Sir Sicoma ...

Volley - Champions League 2018 : Roeselare-Perugia. Data - programma - orario d’inizio - tv e streaming : Oggi martedì 16 gennaio torna la Champions League 2018 di Volley maschile. Perugia affronterà il Knack Roeselare: trasferta insidiosa in Belgio per la capolista della nostra SuperLega che insegue la terza vittoria consecutiva nella massima competizione continentale. I Block Devils partiranno con tutti i favori del pronostico ma non dovranno sottovalutare una formazione compatta e che si conosce a memoria: i ragazzi di Bernardi vanno a caccia di ...

Volley - Champions League 2018 – Perugia sfida il Roeselare per ipotecare gli ottavi di finale : Non c’è tregua per Perugia che, dopo essersi confermata in testa alla SuperLega battendo Monza, è chiamata all’impegno in Champions League. I Block Devils guidano la Pool A con due vittorie all’attivo, maturate contro Civitanova e Fenerbahce, e inseguono un ulteriore successo che metterebbe una seria ipoteca sulla qualificazione agli ottavi di finale della massima competizione continentale. I ragazzi di coach Bernardi saranno ...

Volley femminile - Champions League 2018 – Rimontone di Novara col Fenerbahce - trionfo al tie-break! Show di Egonu contro Rahimova : Fantastica impresa di Novara nella Champions League 2018 di Volley femminile. Le Campionesse d’Italia hanno sconfitto il Fenerbahce Istanbul per 3-2 (24-26; 19-25; 25-22; 25-19; 15-6) e continuano a sperare nella qualificazione ai quarti di finale della massima competizione continentale: ora le piemontesi sono terze nel girone guidato da Conegliano e possono ancora ambire alle prime due posizioni, fondamentali per passare il turno. Le ...