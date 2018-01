Video | testo e traduzione di Supplies di Justin Timberlake con Pharrell Williams e Eiza

Instagram : sarà più facile creare le storie con il testo Video : Le storie sono il nuovo modo dei Social Network per farci condividere i singoli attimi della nostra giornata in modo semplice e veloce con i nostri contatti. Al momento, esse sono utilizzabili su Facebook, Whatsapp [Video] e #Instagram. Molto probabilmente, chi è amante dei social sa di cosa stiamo parlando: le storie sono delle foto che si autocancellano allo scoccare delle 24 ore dalla pubblicazione. Al giorno d'oggi sono utilizzate da oltre ...

Video - testo e traduzione di El Baño - il nuovo singolo di Enrique Iglesias è un perfetto mix tra ballad e reggaeton : Si intitola El Baño, il nuovo singolo di Enrique Iglesias, disponibile da oggi 12 gennaio in download e in streaming sulle piattaforme digitali. La popstar spagnola torna in radio anche quest'anno con una nuova hit che ci farà ballare sulle spiagge nel corso della prossima estate. Anche per El Baño, Enrique Iglesias si cimenta di nuovo nel reggaeton latino, sulla stessa linea melodica del precedente successo Duele El Corazon, singolo ...

Ed Sheeran nel Video di End Game di Taylor Swift tra urban city e party in giro per il mondo : testo e traduzione del nuovo singolo : Finalmente online l'attesissimo video di End Game di Taylor Swift, singolo tratto dall'ultimo album della cantante Reputation pubblicato lo scorso 10 novembre. Il nuovo disco di Taylor Swift è stato tra i più acclamati dalla critica e dal pubblico sin dal suo annuncio e dopo la pubblicazione del singolo di lancio What You Make Me Do. End Game è il terzo brano estratto dall'album e vede la speciale partecipazione del cantautore britannico Ed ...

La canzone dello spot Volvo V60 Follow me è Chosen dei Maneskin - da X Factor 11 : testo e Video : La canzone dello spot Volvo V60 Follow me è di una band di X Factor 11! Si intitola Chosen ed è il primo singolo rilasciato dai Maneskin, nel corso dei Live Show della passata edizione di X Factor Italia. A trionfare a X Factor 11 è stato Lorenzo Licitra ma i Maneskin si sono aggiudicati il secondo posto nella classifica generale collezionando ampi consensi da parte del pubblico. Hanno annunciato instore tour e tournée di concerti per ...

Video - testo e traduzione So far away di Martin Garrix e David Guetta feat. Jamie Scott e Romy Dya : So far away di Martin Garrix e David Guetta feat. Jamie Scott e Romy Dya sarà disponibile in radio in Italia da venerdì 12 gennaio 2018. Martin Garrix e David Guetta tornano in radio con il nuovo singolo, So far away, che vede la collaborazione con Jamie Scott e Romy Dya. La canzone è già disponibile su Vevo e su YouTube con il Videoclip ufficiale che ha superato i 31 milioni di visualizzazioni in tutto il mondo. Bilboard America ne aveva ...

Video - testo e traduzione di Gravity di Chiara Galiazzo e Leo Stannard : il duetto da “Erasmus della musica” : Ha debuttato in radio a Capodanno e negli store digitali il 5 gennaio Gravity di Chiara Galiazzo e Leo Stannard, il duetto che i due giovani interpreti hanno inciso insieme a Londra. Dopo l'annuncio della collaborazione arrivato lo scorso dicembre, il brano è entrato in rotazione radiofonica da lunedì 1 gennaio ed è disponibile per il download digitale da questo venerdì. Scritta da Neil Ormandy, Steven Solomon e dallo stesso Stannard, ...

Video - testo e traduzione di Filthy di Justin Timberlake - il nuovo singolo è una rivoluzione elettropop : Filthy di Justin Timberlake è il nuovo singolo della popstar statunitense, in uscita oggi venerdì 5 gennaio. Il brano fa da apripista al nuovo progetto discografico di Justin Timberlake, dal titolo Man Of The Woods, che verrà rilasciato il prossimo 2 febbraio. In attesa del nuovo album, il quinto lavoro discografico di Timberlake, è stato rilasciato il primo singolo Filthy, scritto e co-prodotto dal cantante stesso, Timbaland e Danja, che ...

La bibbia non e' una favola/ Video ultima scoperta in Israele : un sigillo conferma veridicità del Testo Sacro : Importante scoperta a Gerusalemme nella zona del Muro del Pianto, dove sorgeva il tempio di Salomone: il sigillo del governatore che cofnerma quanto scritto nella bibbia(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 17:08:00 GMT)

Te Deum/ Che cos’è - streaming Video : Papa - “2017 sciupato da opere di morte” (testo integrale) : Te Deum, che cos'è e quando viene recitato l'inno cristiano di ringraziamento di fine anno. Diretta streaming video, con Papa Francesco la recita in San Pietro: testo integrale e significato(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 19:00:00 GMT)

