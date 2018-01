Video della data zero di Nek Max Renga a Jesolo | un successo la scaletta dell’insolito

Metal Gear Survive : un Video analizza le prestazioni della campagna single player su PS4 Pro : Metal Gear Survive, il nuovo spin-off della famosa serie ambientato dopo gli eventi di Metal Gear Solid V: Ground Zeroes, lo abbiamo visto in azione poco tempo fa nel trailer dedicato alla modalità co-op.Il gioco è attualmente in fase open beta e bisognerà attendere ancora un po' prima della sua uscita, ma a quanto pare Digital Foudry è già al lavoro e ci propone un'interessante analisi delle prestazioni della campagna single player di Metal ...

'Mio padre - Woody Allen - è un predatore' : l'accusa della figlia Dylan Video : #Dylan Farrow, la figlia adottiva di #Woody Allen e Mia Farrow è apparsa sulla Tv americana CBS This Morning per raccontare tra le lacrime che suo padre le ha usato violenza quando lei aveva appena sette anni. Ha detto alla giornalista Gayle King di essere molto arrabbiata e profondamente "ferita" perché non viene creduta. Ha lamentato di essere stata considerata una "miscredente" e "messa da parte da chi avrebbe dovuto invece ascoltare il suo

Chiamata speciale per Stefano De Martino prima della partenza per l'Isola Video : E' tutto pronto per la nuova edizione dell'#Isola dei Famosi che avviera' il suo gioco durante la messa in onda della prima puntata del reality prevista questo lunedì, in data 22 gennaio 2018. Le condizioni meteorologiche in Honduras sono migliorate dall'ultima bufera, che ha scatenato ansia e preoccupazione sul web e tra i concorrenti in partenza, e si mantengono stabili: ce lo ha fatto sapere #Stefano De Martino attraverso i suoi recenti

Serie C : è il giorno della Reggina e della Robur Siena - Rizzo vicino al Catania Video : Molte le trattative concluse oggi, 18 gennaio, dalle societa' di Serie C, nella sessione invernale di #Calciomercato. Iniziamo dal Trapani che ha ufficializzato, attraverso i propri canali, l'acquisto, a titolo temporaneo, del centrocampista Fabio Scarsella, classe 89, della Cremonese. Inoltre, i granata stanno monitorando l'attaccante del Novara Antonio Lukanovic, ventenne, finito anche nelle mira della Robur Siena. La Robur Siena batte due

(Video) Carabinieri arrestano per usura funzionario della protezione civile. Prestava soldi ai commercianti del quartiere Prati : I Carabinieri della Compagnia di Roma San Pietro stanno ultimando la perquisizione domiciliare a carico del 59enne romano, funzionario del Dipartimento di protezione Civile, ritenuto responsabile del reato di usura continuata, tentata estorsione ed esercizio abusivo di attività finanziaria, arrestato questa mattina in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale su

Molestie - Woody Allen nella bufera dopo le nuove pesanti accuse della figlia Video : Una ferita che si riapre a distanza di 25 anni, oppure l'ulteriore strascico di un divorzio che ha avuto conseguenze drammatiche per tutte le persone coinvolte? Il dubbio resta davanti all'intervista della Cbs a Dylan, 32enne figlia adottiva di #Woody Allen e Mia Farrow, che accusò il padre di violenze quando era bambina. Il clamore generato dal movimento #MeToo, con tante attrici che hanno denunciato gli abusi subiti da personaggi del mondo del

Video - Narcotrafficanti a San Lorenzo : il blitz della finanza : Duecento i militari delle Fiamme Gialle all'opera alle prime luci dell'alba. Sequestrati beni per 600mila euro

Ritrovato il corpicino senza vita della piccola Abril di 4 anni Video : Dopo 44 ore di ricerche è stato Ritrovato il corpicino senza vita di Abril Sosa in un campo abbandonato a Cordoba [Video]in #Argentina. È stato fermato un uomo, sospettato del sequestro e dell'omicidio. Si tratta di Daniel Alberto Luduena di 35 anni, amico della famiglia Sosa. Separato con un figlio e una figlia che non vivono con lui. Chi lo conosce lo descrive come una persona violenta e che spesso fa uso di droghe. La ricostruzione del

Vento da Uragano in Calabria - le incredibili immagini del tetto della scuola media scoperchiato dalle raffiche a 170km/h [Video]

SERENATA PER ROSA FANTI E CARLO CRACCO / Video - Lorenzo Licitra canta alla festa pre-nozze della coppia : ROSA FANTI e CARLO CRACCO sono stati sorpresi da amici e parenti per una festa pre-nozze durante la quale si è esibito il vincitore di X Factor 11 Lorenzo Licitra (Video).(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 11:26:00 GMT)

Video Australian Open 2018 : gli highlights della vittoria di Fabio Fognini contro Donskoy : Fabio Fognini ha sconfitto agevolmente il russo Donskoy e si è qualificato al terzo turno degli Australian Open 2018, primo Slam della stagione di tennis. Il ligure ha recuperato dopo aver perso il primo set e si è così regolato una sfida con Benneteau che vale un posto agli ottavi di finale. Di seguito il VIDEO con gli highlights dell'incontro vinto contro Donskoy.

Video/ Avellino Zielona (57-64) : highlights della partita (Basket Champions League) : Video Avellino Zielona (risultato finale 57-64): highlights del match della 11^ giornata del Gruppo D della Champions League. Irpini ora quarti in classifica.

Video/ Olimpia Milano Unicaja (101-87) : highlights della partita (Basket Eurocup) : Video Olimpia Milano Unicaja (risultato finale 101-87): highlights del match per il 18^ turno di Eurocup. L'Ea7 torna al successo sul continente ma rimane in fondo alla classifica generale.

Video/ Psg Digione (8-0) : highlights e gol della partita (Ligue 1 - 21^ giornata) : Video Psg Digione (risultato finale 8-0) highlights e gol. Trionfo parigino al Parco dei Principi con splenidido poker di Neymar e doppietta di Angel Di Maria.