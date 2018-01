Via libera del governo al contratto degli statali

Contratto Statali - Via libera del Governo : gli arretrati in arrivo prima del voto. 'Aumenti da marzo' : Importante novità per la Pubblica amministrazione: c'è il via libera del Governo all'accordo sul Contratto degli Statali . Il Cdm, secondo quanto apprende l'ANSA, ha detto sì all'intesa del 23 ...

Rai : Via libera ai palinsesti primaverili 2018. Ci saranno La Corrida - The Voice - Made in Sud. E torna Santoro : Carlo Conti La Corrida con Carlo Conti, The Voice of Italy, Made in Sud ed un nuovo ciclo di puntate per Michele Santoro. Il Consiglio di Amministrazione Rai ha dato il via libera ai palinsesti della prossima primavera 2018, di cui abbiamo già sintetizzato le principali novità. Tra gli annunciati innesti in programma per i prossimi mesi, anche il debutto di Antonio Albanese su Rai3 con una miniserie. Il trasloco in casa Rai della Corrida è ...

Contratto statali - Via libera del Cdm : 12.05 Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera all'intesa sul rinnovo contrattuale degli statali (comparto funzioni centrali) firmato il 23 dicembre tra Aran e sindacati. La riunione è ancora in corso. Arrivano così, dopo un blocco di otto anni, gli aumenti contrattuali per i 250.000 dipendenti di ministeri, Inps, Inail e agenzie fiscali.

Calciomercato Chelsea : Via libera per Carrol - ma… : Il Chelsea ha avuto il via libera per trattare per l’acquisto di Andy Carrol dal West Ham United, ma a una condizione. La società degli Hammers, per voce dell’allenatore Moyes, ha rifiutato la prima offerta dei Blues, in cui Carrol si sarebbe trasferito nella squadra di Conte in prestito con obbligo di riscatto. Il Chelsea allora si è mosso con un’offerta di 30 milioni di euro per l’attaccante inglese, ma anche ...

Qualcomm - Via libera di Bruxelles ad acquisizione di NXP : (Teleborsa) - Via libera condizionato della Commissione Europea alla proposta di acquisizione di NXP da parte di Qualcomm. "La decisione - spiega Bruxelles - segue una revisione approfondita della ...

Fs-Anas - Via libera a fusione. Mef ricapitalizza per 2 - 86 miliardi : L'effettivo aumento di capitale sottoscritto dal Ministero dell'Economia è di 2,86 miliardi e ufficializza dunque la nascita del primo polo integrato di ferrovie e strade in Europa per abitanti ...

Anm - no ai licenziamenti Via libera a 157 esuberi : Svolta sulla crisi Anm. Azienda e sindacati firmano il patto sui licenziamenti collettivi. Ridotto all'osso il numero di dipendenti destinati alla mobilità verso Asìa e Napoli Servizi, che dai 69 ...

Via libera alla missione in Niger - centrodestra spaccato sul voto : Un contingente delle nostre forze armate partirà per il Niger. Una missione non da combattimento ma di addestramento delle forze di sicurezza locali per combattere il terrorismo e controllare le frontiere dove passano i migranti. È stato l’ultimo voto della legislatura prima delle elezioni del 4 marzo. Dopo i senatori, ieri anche i deputati hanno v...

Lombardia - Via libera a codice identificativo case vacanza : Milano, 17 gen. (askanews) Via libera in Consiglio regionale lombardo alla legge che introduce il codice identificativo di riferimento per le case vacanze (Cir). La novità è stata voluta per fornire ...