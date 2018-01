Verme nella Coca Cola | dodicenne ricoverata | avviate le ricerche dei lotti

Trova un Verme nella Coca-cola : ricoverata dodicenne : In tema di alimentazione la prudenza non è mai troppa, ma il caso di cui ci accingiamo a darvi conto ha quasi dell'incredibile. Stando a quanto si apprende, una ragazza di 12 anni di Andria, dopo aver bevuto un sorso della famosa bevanda si è Trovata letteralmente con un verme in bocca. La ragazzina di 12 anni è stata quindi ricoverata in stato di osservazione all'ospedale Bonomo per via di questo corpo estraneo che è stato riTrovato all'interno ...

Trova un Verme nella Coca Cola - 12enne ricoverata ad Andria - : La ragazzina è in osservazione, ma le sue condizioni non destano preoccupazioni. Il campione sarà analizzato all'Istituto zooprofilattico di Foggia

Milano - trovato un Verme nella minestra delle scuole elementari : Un verme nel piatto di minestra delle scuole elementari: succede a Milano, per la precisione nella scuola Thouar Gonzaga di via Vigevano. Dove una madre in servizio alla commissione mensa, incaricata di valutare e supervisionare la qualità del cibo servito ai bimbi, ha trovato "un corpo estraneo nella minestra di farro". Immediatamente la donna ha scattato una foto e ha segnalato il caso al Corriere della Sera.Così come è stato ...