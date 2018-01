Vecchi iPhone sempre più lenti | dopo le accuse la Apple annuncia un aggiornamento per il

Pokémon Go non sarà più disponibile sugli iPhone e iPad più Vecchi : Mentre le ultime novità ci parlavano del possibile arrivo in Cina di Pokémon Go, grazie alla collaborazione tra Niantic e NotEase, ecco che arriva una notizia non propriamente positiva per tutti i giocatori che non sono in possesso di iPhone e iPad con installato iOS 11.Infatti, come segnala VG247.com, Niantic ha comunicato che Pokémon Go non potrà più essere avviato sui dispositivi Apple più datati, come iPhone 5, iPhone 5c e iPad di quarta ...

Apple sostituirà le batterie dei Vecchi iPhone per 29 euro. Il procedimento da seguire per ottenere il cambio : Dopo l'ammissione e le scuse per il rallentamento degli iPhone, il gruppo Apple corre ai ripari per placare le polemiche: da oggi, 2 gennaio, sarà possibile sostituire la batteria degli smartphone pagando solo 29 euro. Un forte sconto, rispetto agli 89 euro previsti da listino. I possessori di iPhone 6 e versioni successive potranno usufruire dell'offerta, ma l'azienda si preserva la possibilità di negare lo sconto nel momento in ...

Apple si scusa per rallentamento Vecchi iPhone : (Teleborsa) - Apple prova a rimediare al "pasticcio" del rallentamento nelle performance delle batterie dei vecchi iPhone. Il colosso di Cupertino, accusato di aver intenzionalmente rallentato alcuni ...

Apple si è scusata per la storia del rallentamento degli iPhone con Vecchie batterie : I proprietari di iPhone 6 riceveranno uno sconto per sostituire la vecchia batteria, ma le implicazioni sono ancora più grandi The post Apple si è scusata per la storia del rallentamento degli iPhone con vecchie batterie appeared first on Il Post.

Apple si scusa per rallentamento Vecchi iPhone : Apple prova a rimediare al "pasticcio" del rallentamento nelle performance delle batterie dei vecchi iPhone. Il colosso di Cupertino, accusato di aver intenzionalmente rallentato alcuni modelli del ...

Apple RALLENTA I Vecchi iPhone - Poi Si Scusa E Cambia Le Batterie : Apple prima conferma di RALLENTAre i Vecchi iPhone con batteria usurata, poi si Scusa e offre un programma per Cambiare la batteria a 29% iPhone RALLENTAto da Apple: in arrivo aggiornamento software e programma per Cambiare la batteria a 29$ Solo pochi giorni fa abbiamo visto che tramite una nota ufficiale Apple ha confermato di RALLENTAre […]

Apple si scusa per il rallentamento dei Vecchi iPhone : "Non abbiamo mai fatto e non faremo mai qualcosa per accorciare volontariamente la vita dei dispositivi Apple". Con una lettera aperta l'azienda di Cupertino si scusa per il rallentamento degli iPhone ...

Apple ammette di rallentare i Vecchi iPhone con la batteria usurata : parte la class action : Negli Stati Uniti sono partite le prime «class action» (cause legali di massa) contro Apple dopo che la casa di Cupertino è stata costretta ad ammettere di aver volontariamente rallentato le prestazioni dei modelli meno recenti di iphone (a partire dal 7 in vendita solo dallo scorso anno), ufficialm

Apple ammette “rallentamenti” su Vecchi iPhone dopo gli aggiornamenti. Al via tre class action negli Usa : Caos per Apple alla vigilia delle feste: tre class action sono state avviate negli Stati Uniti dopo che Cupertino ha ammesso “rallentamenti” dei vecchi Iphone dopo che vengono fatti gli aggiornamenti. “Apple sapeva che la sostituzione della batteria avrebbe migliorato la perfomance dei dispositivi più vecchi” si legge in una delle azioni legali avviata in una corte federale dell’Illinois e riportata dai media americani. ...

Apple ammette : “Rallentati deliberatamente Vecchi Iphone”. Al via tre class action negli Usa : Caos per Apple alla vigilia delle feste: tre class action sono state avviate negli Stati Uniti dopo che Cupertino ha ammesso di rallentare deliberatamente la perfomance dei vecchi iPhone con gli aggiornamenti. “Apple sapeva che la sostituzione della batteria avrebbe migliorato la perfomance dei dispositivi più vecchi” si legge in una delle azioni legali avviata in una corte federale dell’Illinois e riportata dai media americani. ...

Apple ammette di rallentare deliberatamente Vecchi iPhone : al via 3 class action : Caos per Apple alla vigilia delle feste: tre class action sono state avviate negli Stati Uniti dopo che Cupertino ha ammesso di rallentare deliberatamente la perfomance dei vecchi Iphone con gli aggiornamenti. “Apple sapeva che la sostituzione della batteria avrebbe migliorato la perfomance dei dispositivi più vecchi” si legge in una delle azioni legali avviata in una corte federale dell’Illinois e riportata dai media americani. ...

Apple rallenta iPhone Vecchi/ Ecco i trucchi di Cupertino : spinge ad acquistare nuovi modelli? : Apple rallenta iPhone vecchi, Ecco i trucchi di Cupertino: spinge ad acquistare nuovi modelli? Le ultime notizie sulla bufera scoppiata negli Stati Uniti e che potrebbe arrivare anche qui(Pubblicato il Sat, 23 Dec 2017 18:11:00 GMT)

Apple - tre class action per gli aggiornamenti dannosi su iPhone Vecchi : Due class action sono state avviate contro Apple, negli Stati Uniti, dopo che colosso tecnologico ha ammesso di rallentare i vecchi modelli di iPhone. Apple ha affermato di frenare i dispostivi per "prolungare" la loro "vita" ed evitare che questi si spengano da un momento all'altro.Sono stati dei gruppi di utenti in California e a Chicago a fare causa a Apple, sostenendo di aver subito dei danni ...

Apple ammette il rallentamento dei Vecchi modelli iPhone : Cupertino (askanews) - Dopo che Apple ha ammesso di rallentare i vecchi iPhone, contro il colosso di Cupertino sono state avviate negli Stati Uniti tre class action.L'azienda aveva sostenuto che il ...