Usa | da anoressica a curvy | modella ritrova il sorriso e anche lavoro

Federica Nargi contro chi l'accUsa di essere troppo magra : "Non sono anoressica!" (FOTO) : L'ex velina di Striscia la notizia, Federica Nargi non ha preso bene le critiche arrivate sui social, riguardo la sua forma fisica. Recentemente ha pubblicato qualche scatto in cui diversi utenti l'hanno subito additata come 'anoressica', si leggono commenti infelici come: "Sei pelle e ossa" o "Sei secca". Il tema è molto delicato, ma lei in un ultima foto pubblicata sul suo Instagram dove abbraccia sua madre, risponde a tono con un ...