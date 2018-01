Usa | impressionante scontro tra barche | tre pescatori salvi per miracolo

Pattinaggio di figura - Campionati Usa 2018 : Nathan Chen impressionante - esito a sorpresa nella danza : La città californiana di San José ha ospitato nel fine settimana i Campionati Statunitensi di Pattinaggio di figura 2018, validi anche come Trials in vista della partecipazione ai Giochi Olimpici di Pyeongchang. Attesissimo alla vigilia, Nathan Chen non ha tradito le aspettative, imponendosi con un totale di 315.23 punti dopo aver dominato entrambi i segmenti di gara. Il pattinatore dello Utah ha realizzato cinque quadrupli nel free skating, ...